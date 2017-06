O budúcnosti kohéznej politiky rokovala vo Varšave rozšírená V4-ka

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Varšava 15. júna (TASR) - Budúcnosť kohéznej politiky a vnútorného trhu po roku 2020 a vplyve Brexitu boli hlavnými témami stredajšieho (14.6.) zasadnutia členov vlád a ministrov zodpovedných za rezorty hospodárstva a politiku súdržnosti krajín V4 a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska vo Varšave. Zúčastnil sa ho aj eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Gunter Oettingger.Budúca podoba rozpočtu EÚ je predmetom diskusií. Slovensko považuje za hlavné dlhodobé investičné ciele EÚ konkurencieschopnosť a rast, inovácie, zamestnanosť a bezpečnosť.povedal na rokovaní vo Varšave podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.Predstavitelia krajín V4+4 pred komisárom Oettingerom zdôraznili, že hlavnými prvkami politiky súdržnosti po roku 2020 by mali byť orientácia na konkrétne výsledky projektov a jednoduchosť. Oettinger sa zase vyjadril, že kohézna politika by mala zostať aj po roku 2020 dôležitou investičnou politikou EÚ, naďalej podporujúcou odstraňovanie rozdielov v jednotlivých regiónoch.Krajiny V4+4 vyzvali Európsku komisiu (EK), aby zriadila neformálnu komunikačnú platformu, ktorá by umožnila diskutovať o pripravovaných legislatívnych návrhoch pre budúce programové obdobie. Na národnej úrovni táto diskusia už začala prostredníctvom Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ a dotazníka, ktorý bol distribuovaný všetkým partnerom. Pellegrini vyzval na obdobný transparentný a proaktívny prístup aj EK.Ministri krajín V4+4 podpísali začiatkom tohto roka Spoločné vyhlásenie k politike súdržnosti po roku 2020, v ktorom podporili udržanie silnej pozície politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných miest aj po roku 2020.