O cenu pre top trénera NHL sa uchádzajú Babcock, McLellan a Tortorella

Tréner Toronta Maple Leafs Mike Babcock (uprostred v pozadí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. apríla (TASR) - Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny v zámorskej hokejovej NHL 2016/17 získa jeden z trojice Mike Babcock (Toronto), Todd McLellan (Edmonton) a John Tortorella (Columbus). Mená finalistov zverejnil v stredu oficiálny web súťaže, víťaza vyhlásia 21. júna pri odovzdávaní výročných ocenení v Las Vegas.Päťdesiattriročný Babcock doviedol Toronto do play off prvýkrát od roku 2013. Pod jeho vedením Maple Leafs získali v základnej časti o 26 bodov viac ako v predošlej sezóne a vyhrali najviac zápasov od ročníka 2006/2007. Pre Babcocka ide o tretiu nomináciu na ocenenie po rokoch 2008 a 2014.O štyri roky mladší McLellan priviedol Edmonton do bojov o Stanleyho pohár po dlhých 11 rokoch. Ako druhý najlepší tím Pacifickej divízie nazbieral 103 bodov, o 33 viac než v sezóne 2015/2016. McLellan kandidoval na cenu aj v roku 2009.Päťdesiatosemročný Tortorella viedol Columbus v historicky najlepšej sezóne klubu od jeho vstupu do NHL v roku 2000. Blue Jackets si v základnej časti utvorili rekordy v počte víťazstiev (50) i bodov (108), skončili tretí v Metropolitnej divízii a tretíkrát v histórii postúpili do play off. So 16-zápasovou víťaznou sériou takmer vyrovnali ligový rekord Pittsburghu z ročníka 1992/93 (17). Tortorella získal Cenu Jacka Adamsa v roku 2004 a finalistom bol aj v rokoch 2003 a 2012.