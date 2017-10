O čom radšej nehovoríme?

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ako sa v tom teda vyznať

Syndróm dráždivého čreva môžeme podľa príznakov rozdeliť na 3 typy, pričom pri každom je potrebné zvoliť iné režimové opatrenia:

1. IBS sprevádzaný hnačkami - príznakom sú bolesti brucha súvisiace s riedkymi stolicami (niekedy s obsahom hlienu) a častejším alebo náhlym nutkaním si odskočiť. Tieto príznaky pritom vyrieši iba návšteva toalety, po ktorej dôjde k dočasnému zlepšeniu. K zmierneniu príznakov prispieva úprava jedálneho lístka a probiotická liečba doplnená o tzv. probiotické kvasinky s menej obvyklým názvom Saccharomyces Boulardii (na trhu existuje niekoľko voľne predajných prípravkov s touto kvasinkou, niektoré dokonca v kombinácii s ďalšími probiotickými kmeňmi).

2. IBS sprevádzaný zápchou – príznakom sú bolesti brucha spojené so zápchou, tvrdou alebo hrudkovitou stolicou a s problémami pri vyprázdňovaní, ku ktorému dochádza obvykle menej než 1x za tri dny. V tomto prípade je dôležitý nielen príjem probiotík, ale tiež vlákniny. Aj pri pestrom a vyváženom jedálničku je však pomerne obtiažne zaradiť toľko vlákniny, koľko je potrebné – preto aj v tomto prípade sú vhodné doplnky stravy dostupné v lekárni.

3. IBS zmiešaného typu (striedanie zápchy a hnačky) sprevádzané nafukovaním – nafukovanie a diskomfort môžu byť nielen samostatnými prejavmi syndrómu dráždivého čreva, ale môžu tiež sprevádzať príznaky zápchy. Nafukovanie a pocit plnosti sú následkom nadmernej tvorby črevných plynov. Riešením je zodpovedajúca úprava jedálneho lístka, probiotiká a doplnky s tráviacimi enzýmami. Tie v našom tele pomáhajú tráviť ťažko stráviteľné jedlá, uľahčujú rozklad makroživín a vstrebávanie mikroživín, znižujú množstvo cukrov, ktoré sa dostanú do hrubého čreva a tak znižujú nafukovanie.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (OTS) - Opakované bolesti brucha, nafukovanie, časté hnačky alebo naopak zápcha – zdravotné komplikácie, o ktorých sa nehovorí s kamarátmi ani s rodinou a často ani s lekármi. Pritom kombináciou niektorých z týchto príznakov, ktoré spája diagnóza syndrómu dráždivého čreva (IBS), trpí 15 % Európanov, častejšie žien. Medzi najdôležitejšie spúšťače zdravotných komplikácií patrí nevhodný jedálny lístok a stres. Preto je veľmi prekvapivé, že sa tento syndróm objavuje tiež u 6–14 % školákov.,“ hovorí, známy gastroenterológ a obezitológ. Syndróm dráždivého čreva (často tiež označovaný skratkou IBS z anglického Irritable Bowel Syndrome) môže byť navyše spojený s chronickou únavou, poruchami spánku, bolesťami hlavy, svalov a chrbta alebo výkyvmi nálad (ktoré ochorenie ďalej, ako v začarovanom kruhu, zhoršujú).Na rozdiel od vážne chorých sú ľudia na svoje zdanlivo banálne zdravotné komplikácie často sami. Či už z pocitu hanby, alebo kvôli bagatelizovaniu a presvedčeniu, že diéta všetko spraví, sa boja o nepopulárnych príznakoch hovoriť, a to často aj s rodinou. K lekárovi sa tak dostane iba necelá tretina z nich. Málokto sa hanbí povedať, že musel zostať doma, pretože mal črevnú chrípku, alebo zjedol niečo zlé. Prečo sa teda bojíme zveriť sa s tým, že rovnakými príznakmi trpíme častejšie?Nedá sa povedať, že by existovala jedna univerzálna príčina vzniku, často sa na ňom spolupodieľa viac faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dlhodobý stres, narušenie bakteriálnej flóry čreva, väčšia dĺžka čreva, väčšia citlivosť mozgu na niektoré podnety, v minulosti prekonaná infekcia tráviaceho traktu alebo niektoré potravinové alergie vedúce ku zmene fungovania imunitného systému v čreve. Práve stres je pritom príčinou, ktorej je v poslednej dobe venovaná veľká pozornosť. Stres totiž prepne naše telo do obranného režimu a u mnohých ľudí sa napätie prenáša práve do tráviacej sústavy a ovplyvňuje tak priebeh a frekvenciu záchvatov syndrómu. Skutočnosť, že sa zdravotné komplikácie objavujú častejšie, môže viesť k novému stresu a strachu z atakov. Následkom potom môže byť výrazné zníženie kvality života – ataky ochorenia narušujú denný režim, ľudia sa obmedzujú v jedle a kvôli obave z nepríjemných situácií sa vyhýbajú športovým aktivitám, dlhším cestám a spoločnosti.Kvôli rôznorodosti príznakov syndrómu dráždivého čreva je zložitá aj diagnóza. Tá spočíva v prvom rade vo vylúčení iných závažných ochorení. „i,“ pokračuje