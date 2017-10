O dávku v nezamestnanosti treba požiadať

Úrad práce Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - O priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. Táto dávka sa nepriznáva automaticky.Na jej získanie je potrebné splniť dve základné podmienky - zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a vyžadovanú dobu poistenia v nezamestnanosti, a to 730 dní v posledných troch, resp. štyroch rokoch pred zaradením do evidencie.radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.Nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia žiadateľa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. V septembri 2017 dostávalo zo Sociálnej poisťovne dávku v nezamestnanosti 31.300 poberateľov.