O dôchodkovej budúcnosti rozhodujú mladí už po skončení školy

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Uplynulý školský rok priniesol takmer 56.000 absolventov vysokých škôl, z toho už vyše 35.000 nastúpilo do práce. Stredoškolákov absolvovalo vyše 55.000. Vstupom na trh práce uzatvoria mladí ľudia svoj najdlhší vzťah v živote – vzťah s dôchodkovým systémom.upozorňuje Ján Šebo, výskumný pracovník Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.Slovenský dôchodkový systém je však už modernejší a práve preto vyžaduje, aby si mladý človek okamžite pri vstupe na trh práce nastavil svoje dôchodkové sporenie. Znamená to aj vstúpiť do druhého piliera a zvoliť si agresívnu sporivú stratégiu, ktorá má potenciál priniesť mu adekvátny dôchodok.Do druhého piliera môžu vstúpiť ľudia do 35 rokov, avšak potom si už sporia na svojom osobnom dôchodkovom účte povinne. Od zavedenia dobrovoľného vstupu do 2. piliera v roku 2008 vstúpilo do tohto systému iba 30 % mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce. Prvý a druhý pilier tvoria spolu základný systém dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.Faktom je, že mladí ľudia sa o sporenie na dôchodok začnú zaujímať až keď sa im narodí dieťa, alebo si založia rodinu. Tým však strácajú niekedy aj desať rokov sporenia.varuje Šebo. Vzhľadom na negatívny demografický vývoj sa sporenie na dôchodok stáva nevyhnutnosťou. Starobné dôchodkové sporenie je dlhodobé a viac ako pri iných finančných produktoch platí, že čas sú peniaze. Efekt zloženého úročenia a tzv. úrok z úroku spôsobia, že pri odchode do dôchodku má sporiteľ za celé obdobie sporenia na úrokoch nasporený niekoľkonásobok v porovnaní s celkovou sumou vložených príspevkov.radí Marián Kopecký, predseda Predstavenstva Allianz SDSS.