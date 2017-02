O dotácie v bratislavskej Petržalke požiadalo 95 uchádzačov

Petržalka ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) – O dotácie v bratislavskej Petržalke, ktoré môžu žiadať od miestnej samosprávy neziskové organizácie, spolky, združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť, je stále veľký záujem. Po zmene pravidiel poskytovania účelových dotácií o ne požiadalo 95 uchádzačov. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.," hovorí starosta Petržalky Vladimír Bajan s tým, že ďalšia pomoc smerovala na kultúrne a ekologické projekty. Celkový sumár pridelených dotácií zverejňuje miestny úrad na webovej stránke www.petrzalka.sk, kde si záujemcovia nájdu aj pravidelne aktualizovaný prehľad tohtoročných žiadostí.Dotácie sa v Petržalke schvaľujú po novom od polovice októbra 2015. Poslanci odobrením nových pravidiel prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia spresnili najmä účel, na ktorý sa dajú dotácie žiadať, podmienky ich čerpania i výšku poskytovanej sumy. Samospráva má pritom podľa hovorkyne záujem o vyvážené a spravodlivé prerozdelenie dotácií a podporu kultúrnych, športových či iných spoločenských podujatí.Žiadosti o poskytnutie dotácie do 2000 eur môžu záujemcovia adresovať miestnemu úradu do konca októbra príslušného kalendárneho roka. Rozhoduje o nich starosta najneskôr do 60 dní. Žiadosti nad 2000 eur posudzujú najprv miestne komisie, a následne o nich rozhodujú miestni poslanci na zastupiteľstve. Podať takúto žiadosť však musia záujemcovia stihnúť do konca marca príslušného kalendárneho roka." dopĺňa Bajan. Podľa neho stačí, ak sa záujemca obráti e-mailom na príslušných tajomníkov komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie predmetnej komisie. Termíny zasadnutí sú zverejnené na webovej stránke. Zástupca obyvateľov sa však na nich zúčastňuje len ako pozorovateľ, teda bez práva hlasovať.V rokoch 2013 až 2016 prerozdelila samospráva takmer 400.000 eur, a to najmä na podporu športu pre deti a mládež, na podujatia pre seniorov a aktivity občianskych združení pôsobiacich na území Petržalky. Na rok 2017 je v rozpočte vyčlenených 100.000 eur.