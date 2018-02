O dotáciu v ľudskoprávnej oblasti požiadalo 122 organizácií

Budova Ministerstva spravodlivosti SR. Foto: Alena Klepochová Foto: Alena Klepochová

Bratislava 6. februára (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti zaregistrovalo 122 žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti ochrany ľudských práv. Celkovo chce v roku 2018 prerozdeliť 769.500 eur, cieľom je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ďalším prejavom intolerancie.Formálna kontrola žiadostí by mala byť ukončená v piatok (9.2.), informoval hovorca ministerstva Peter Bubla. Od nasledujúceho týždňa by sa malo začať posudzovanie žiadostí členmi komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Rezort spravodlivosti má túto agendu v náplni od 1. decembra 2016. V tomto roku bude prideľovať dotácie podľa nových pravidiel.Tie majú pomôcť zvýšiť hospodárnosť využitia verejných prostriedkov. Rezort chce zefektívniť prácu výberovej komisie, ktorá o dotáciách rozhoduje. Zaviedol minimálny počet bodov pri hodnotení žiadostí. Zmenilo sa bodové hodnotenie jednotlivých kritérií a pribudlo ústne predstavenie projektov pred hodnotiacou komisiou. Malo by sa tým predísť ich neadekvátnemu posúdeniu v dôsledku nejasností v texte.V rámci výzvy na rok 2017 rozdelilo ministerstvo spravodlivosti 767.239 eur. Prioritne pritom podporovalo projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na predchádzanie všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. Uspelo 52 žiadateľov, ktorí získali príspevky od 5000 eur až do viac ako 36.000 eur.