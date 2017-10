O e-preukazy nepožiadali všetci zdravotníci, v utorok im vyprší termín

Ilustračné foto Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Bratislava 31. októbra (TASR) - O elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) požiadalo doteraz približne 84.000 ľudí. Zákonný termín na podanie žiadosti o jeho vystavenie Národnému centru zdravotníckych informácii (NCZI) vyprší v utorok. Takúto povinnosť má v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva, ktorá sa naostro spúšťa od budúceho roka, všetkých približne 100.000 zdravotníkov pracujúcich na Slovensku.povedala pre TASR hovorkyňa NCZI Soňa Valášiková. Preukaz bude slúžiť na identifikáciu zdravotníkov a ich autorizáciu do elektronického systému.Za nedodržanie termínu na podanie žiadosti sankcie nehrozia.potvrdila Valášiková.NCZI pripája v súčasnosti do systému elektronického zdravotníctva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa súčasne platnej legislatívy od 1. januára 2018 budú všetci poskytovatelia povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, a teda plne využívať systém elektronického zdravotníctva. Od budúceho roka by tak mali fungovať elektronický predpis a výdaj liekov či zaznamenávanie vyšetrení do elektronickej zdravotnej knižky.Pacienti majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom. Do roku 2021 však platí prechodné obdobie, pacienti sa môžu teda preukázať buď občianskym s čipom, alebo s preukazom poistenca.