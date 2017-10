O Farmársky grant majú záujem malí výrobcovia z celého Slovenska

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – Všetky potrebné informácie ako úspešne dodávať pre obchodný reťazec sa farmári a malí výrobcovia potravín dozvedia na sérii seminárov po celom Slovensku v rámci programu Farmársky grant. Program pod odbornou záštitou šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (nominantka SNS) už štvrtý rok organizuje Nadácia Tesco v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom. Nadácia Tesco aj tento rok podporí slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín sumou 85.000 eur.Ako ďalej informovala agentúra Like, úvodný seminár v Bratislave vo štvrtok 5. októbra otvoril generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV Milan Lapšanský. Po úvodnom seminári nasledujú dvojdňové odborné semináre, jednodňové praktické cvičenia a štyri trojdňové kurzy pre mladých farmárov po celom Slovensku. Súčasťou programu budú aj odborné prednášky zamerané na získanie vedomostí z oblastí, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby sa malí farmári a potravinári mohli stať úspešným dodávateľmi pre obchodnú sieť. Semináre budú zamerané napríklad na marketing, legislatívu či konkrétne požiadavky reťazcov.Podpora slovenských farmárov a lokálnych výrobcov potravín je aj podľa ministerky pôdohospodárstva kľúčová, pretože prináša viaceré benefity pre krajinu súčasne.viedla Matečná.Projekt je určený pre malé a stredné firmy, živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Naopak, nie je určený pre veľké podniky alebo subjekty, ktoré sa venujú len obchodovaniu s potravinami či poľnohospodárskymi komoditami.