O filme Špina prídu do B. Štiavnice diskutovať hlavní predstavitelia

Banská Štiavnica 21. júna (TASR) - Banskoštiavnickí milovníci filmu sa môžu tento víkend tešiť na uvedenie nového slovenského filmu Špina. Do mesta však v nedeľu 25.6. prídu aj hlavní predstavitelia filmu.informoval Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu.Film rozpráva príbeh Leny. Sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné dobrodružstvá s kamarátmi či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší nečakaná udalosť... Musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorný boj. Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil.