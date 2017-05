O financovanie z rozpočtu mesta Prievidza sa uchádza 11 projektov

Ilustračná fotografia. Foto: prievidza.sk Foto: prievidza.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 8. mája (TASR) - Prievidžania už môžu rozhodovať, ktoré projektové zámery podporí samospráva zo svojho rozpočtu. Hlasovanie v rámci projektu participatívneho rozpočtu spustila v týchto dňoch.O finančnú podporu z rozpočtu mesta sa uchádza 11 projektových zámerov, ktoré vypracovali Prievidžania a koncom apríla prešli verejným posudzovaním. Celková suma participatívneho rozpočtu, ktorá sa prerozdelí medzi víťazné projekty, predstavuje v pilotnom ročníku 40.000 eur, pripomenul hovorca mesta Michal Ďureje.Hlasy Prievidžanov môže získať projekt Záhrada so srdcom, ktorý počíta s vybudovaním komunitnej rodinnej záhrady na Lúčnej ulici, tiež zámer vybudovania cyklostojanov na celom území mesta. Financie chcú získať obyvatelia i na seniorské vzdelávanie, revitalizáciu znehodnotených a ošarpaných verejných plôch v meste formou street artu, výučbu posunkovej reči, výsadbu orechov v Skotni, revitalizáciu športového areálu pri Základnej škole na ulici S. Chalupku či zriadenie tvorivého ateliéru pre seniorov.Obohatiť mestský park o sledovanie vtáctva vytvorením pozorovacích stanovíšť chce prostredníctvom svojho projektu ďalšia skupina Prievidžanov, o financie z mestského rozpočtu sa uchádza i zámer úpravy zasadacej miestnosti a dvora v informačnom centre mladých a festival mladých umelcov Prievidze.Odovzdať hlas projektom môže verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov, tiež elektronicky cez Odkaz pre starostu. "" priblížil Ďureje.Hlasovanie bude prebiehať do 19. mája, víťazné projekty mesto zverejní 23. mája. Ich realizáciu naplánovalo na obdobie od júna do decembra tohto roka.S realizáciou pilotného ročníka participatívneho rozpočtu začalo mesto Prievidza vo februári tohto roka. Ide o príležitosť pre občanov zapojiť sa do navrhovania a rozhodovania o tom, ako sa využije časť finančných prostriedkov mesta. Na výzvu zareagovali desiatky ľudí, ktorí prišli s nápadom, ako skvalitniť život v meste, či už vytvorením novej služby, respektíve skvalitnením už existujúcej, alebo obnovením verejného priestranstva. Podnety a nápady boli zbierané a rozpracovávané v tematických skupinách, tzv. participatívnych komunitách: seniori, zeleň a verejný priestor, šport a kultúra, sociálna oblasť.