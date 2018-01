O galantské múzeum je záujem, návštevnosť vzrástla o viac ako polovicu

Na archívnej snímke výstava Zvláštni ľudia. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 18. januára (TASR) – O 65 percent na celkových 5530 návštevníkov sa zvýšila vlani v porovnaním s predchádzajúcim rokom návštevnosť vo Vlastivednom múzeu v Galante. Prispeli k nej okrem výstav tradičné i nové podujatia a čoraz obľúbenejšie múzejno-pedagogické činnosti. Akcie ako veľkonočná a vianočná rodinná sobota, noc múzeí a duchovia v múzeu prilákali stovky hostí.informovala Katarína Búsová, referentka cestovného ruchu. Záujemcovia si mohli pozrieť Jaskyne drakov, výstavu voskových figurín z petrohradského antropologického múzea Zvláštni ľudia, tiež Život a dielo Zoltána Kodálya očami maliarky a grafickej výtvarníčky Noémi Tavaszy. K 200. výročiu narodeniu Jozefa Miloslava Hurbana zostavili výstavu venujúcu sa jeho životu. Prezentáciu Čilejkársky ľudový odev zapožičalo do Galanty Tekovské múzeum z Levíc. Koncom roka to boli Vianoce v 20. storočí.Do roku 2018 si múzeum kladie ďalšie ciele.dodala Búsová. V pláne výstav sú od februára do mája Avari a Slovania na sever od Dunaja, ktorú spoločne zostavili Podunajské múzeum v Komárne, Slovenské národné múzeum v Martine a Tribečské múzeum v Topoľčanoch.informovala.Galantské múzeum sa tento rok pustí aj do investičných akcií vo svojej hlavnej budove i vo vysunutých expozíciách - na vodnom mlyne v Tomášikove alebo Dome ľudového bývania v Matúškove.dodala Búsová.