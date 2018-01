O galaprogram To najlepšie zo SĽUK-u je na východe SR veľký záujem

Galaprogram Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. januára (TASR) – O galaprogram To najlepšie zo SĽUK-u je na východnom Slovensku veľký záujem. Pre TASR to uviedla PR manažérka Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Lucia Sopková.povedala Sopková.Galaprogram To najlepšie zo SĽUK-u už videli návštevníci v športovej hale v Michalovciach a v Humennom, dnes večer bude v Angels Aréne v Košiciach. V pondelok (29.1) sa tanečný súbor, ľudová hudba a ženská spevácka skupina predstaví v Športovej hale v Bardejove a v utorok (30.1.) ukončí prezentáciu pestrej mozaiky ľudových tancov a piesní v Aréne Poprad.doplnila Sopková s tým, že s radošincami pripravujú ďalšiu umeleckú spoluprácu.V apríli čaká SĽUK premiéra nového programu s názvom Krajinka a pripravuje sa aj program k oslave 90. narodenín tanečníka, režiséra, dramaturga, choreografa a dlhoročného umeleckého vedúceho SĽUK-u Juraja Kubánku a program k 70. výročiu založenia SĽUK-u, ktoré oslávi v roku 2019.