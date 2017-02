O grant Európskej komisie súťaží 20 dopravných projektov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. februára (TASR) - Dve desiatky dopravných projektov za vyše 200 miliónov eur sa podľa ministerstva dopravy uchádzajú o grant Európskej komisie (EK) v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Rezort podľa hovorkyne Karolíny Duckej odporučil do tretej výzvy CEF inovatívne projekty najmä z ekologických druhov dopravy, ako je železničná či vodná doprava, ale aj z oblasti alternatívnych palív v cestnej doprave.Ktoré projekty získajú podporu z Európskej únie (EÚ), bude podľa jej slov známe v priebehu júla 2017.opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Slovensko podľa neho, samozrejme, nedostane peniaze na všetky projekty.dodal. Slovensko môže podľa ministerstva v rámci nástroja CEF získať celkovo 743 miliónov eur z európskych zdrojov. Išlo by o peniaze navyše k už prideleným štyrom miliardám v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.doplnil Érsek.Národným kontaktným bodom CEF v oblasti dopravy je Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Slovensko podľa rezortu dopravy už v rámci tohto nového európskeho finančného nástroja získalo zdroje, napríklad na projekt cestného mosta v Komárne, diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, modernizáciu plavebných komôr v Gabčíkove, modernizáciu viacerých úsekov železničných tratí a aj na podporu zavádzania alternatívnych palív.Zamerania projektov v treťom kole výzvy CEF zahŕňajú podľa Duckej implementáciu digitálneho rádiového systému (GSM-R) do siete ŽSR, modernizáciu železničnej infraštruktúry, opatrenia na zabezpečenie splavnosti Dunaja, inštaláciu zabezpečovacích systémov do vlakov, projekty riadenia letovej prevádzky, výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily či budovanie siete alternatívnych palív.