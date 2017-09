O hlasy voličov sa v prezidentských voľbách uchádza deväť kandidátov

Borut Pahor. Favorit vo slovinských voľbách. Foto: TASR/AP Photo

Ľubľana 28. septembra (TASR) - O priazeň Slovincov sa bude v nadchádzajúcich októbrových prezidentských voľbách uchádzať deväť kandidátov. Volebná komisia dnes potvrdila, že medzi nimi je aj úradujúca hlava štátu Borut Pahor.Dlhoročný politik a niekdajší manekýn Pahor (53) je známy a obľúbený aj vďaka hojnému používaniu sociálnych sietí, na ktorých uverejňuje príspevky i fotografie. Vo voľbách je jasným favoritom, pričom nedávne prieskumy verejnej mienky naznačujú, že by mohol získať až zhruba polovicu všetkých odovzdaných hlasov a druhé kolo hlasovania by sa tak vôbec nemuselo konať.Najvážnejším Pahorovým súperom je podľa analytikov niekdajší komik Marjan Šarec (39), ktorý je v súčasnosti starostom mesta Kamnik. Šarec úradujúcemu prezidentovi podľa agentúry AP zazlieva, že sa správa akoO voličské hlasy sa okrem zmienenej dvojice uchádzajú aj šéfka opozičných kresťanských demokratov z Nového Slovinska (N.Si) Ljudmila Novaková či úradujúca ministerka školstva Maja Makovecová Brenčičová.Ďalšími kandidátmi sú europoslankyňa Romana Tomcová z najväčšieho opozičného subjektu Slovinská demokratická strana (SDS), aktivistka proti potratom Angelca Likovičová, starosta mesta Koper Boris Popovič, Suzana Lara Krause - kandidátka Slovinskej ľudovej strany (SLS) a Andrej Šiško - líder pravicového Hnutia za zjednotené Slovinsko, informovala slovinská agentúra STA.Uchádzači mohli predkladať kandidatúry volebnej komisii do stredajšej polnoci. Do tohto termínu komisia dostala desať prihlášok, z volebného procesu však vylúčila pomerne neznámeho nezávislého kandidáta Andreja Ivana Cepiča Ambassadora, ktorý nepredložil potrebných 5000 podpisov voličov.Prezidentské voľby sa v Slovinsku uskutočnia 22. októbra.