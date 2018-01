O hlave štátu ČR rozhodujú občania v sobotu až do 14.00 h

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. januára (TASR) - Na celom území Českej republiky sa v sobotu ráno o 8.00 h otvorili volebné miestnosti, v ktorých majú oprávnení voliči ešte do 14.00 h možnosť spolurozhodovať o budúcom prezidentovi krajiny.Druhé kolo českých prezidentských volieb sa začalo v piatok o 14.00 h, pričom volebné miestnosti boli v tento deň otvorené do 22.00 h.V druhom kole volieb hlavy štátu si celkove 8,4 milióna oprávnených voličov má možnosť vybrať z dvojice najúspešnejších kandidátov z prvého kola volieb.V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12.-13. januára, zvíťazil úradujúci český prezident Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov. Spomedzi jeho vyzývateľov postúpil do druhého kola bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.Ide v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.