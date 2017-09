O IC vlaky majú cestujúci záujem, v priemere sú obsadené na 80 %

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Obnovené InterCity (IC) vlaky, ktoré sa vlani v decembri po približne ročnej prestávke vrátili opäť na trať medzi Bratislavou a Košicami, si podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) počínajú veľmi dobre. Podľa riaditeľa úseku ekonomiky ZSSK Patrika Horného je ich vyťaženosť nad plánom a dosahuje v priemere 80 %.Zároveň aj ich hospodárenie je podľa Horného tesne pod nulou a nedosahuje miliónové straty ako v minulosti. V budúcom roku by preto podľa neho už nemuseli byť stratové.avizoval Horný.Súčasne by chcel zaistiť aj to, aby boli cestujúci k IC vlakom lojálni, cestovali nimi pravidelne a nevracali sa napríklad späť k cestovaniu autom.opísal Horný.IC vlaky sú komerčným produktom ZSSK. Dopravca ich vypravuje bez dotácie od štátu a musia si na seba zarobiť. Fakt, že ich ľudia tak dobre prijali, súvisí podľa Horného možno aj s tým, že sú tieto spoje rýchle. Najrýchlejší IC vlak, ktorý prekoná vzdialenosť medzi východom a západom krajiny za 4 h a 42 minút, je medzi pasažiermi najobľúbenejší.IC vlaky prestali na Slovensku jazdiť v januári 2016. Rozhodol tak bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer-SD). Dôvodom bola stratovosť týchto vlakov. Na koľajnice sa vrátili späť v decembri 2016, keď už ministerstvo dopravy viedol Árpád Érsek (Most-Híd). Návrat IC vlakov však presadzovala predovšetkým vládna SNS. Po ich návrate ale z trasy medzi Bratislavou a Košicami stiahol svoje spoje súkromný dopravca RegioJet.