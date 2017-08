O Jágra je v NHL stále záujem: Tieto kluby po ňom túžia

Český veterán Jaromír Jágr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. augusta (TASR) - Kariéra 45-ročného českého hokejistu Jaromíra Jágra v zámorskej NHL sa môže predĺžiť o ďalšiu sezónu. Záujem o jeho služby prejavili kluby Calgary Flames aj New Jersey Devils.Český krídelník je aj v pokročilom hokejovom veku produktívny, v predchádzajúcom ročníku odohral za Floridu Panthers 82 stretnutí s bilanciou 16 gólov a 30 asistencií. Problém však sú jeho platové požiadavky. Tie by mohli vyriešiť v Calgary, kde nutne potrebujú skúsenosti v útoku. Tím totiž prekypuje talentovanými jednotlivcami, ktorým však chýba starší líder.povedal tréner Flames Glen Gulutzman.Calgary má do budúcnosti vysoké ambície, už v predchádzajúcom ročníku hralo play off, v novej sezóne by chcelo na tento výsledok minimálne nadviazať. Záujem však má aj New Jersey Devils, kde Jágr pôsobil v rokoch 2013 až 2015. Výhoda NJ je dostatok priestoru pod platovým stropom.citoval Jágra portál sport.idnes.cz.