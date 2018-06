O. Janíček a J. Strelčík žiadajú obnovu konania, pojednávanie odročili

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 7. júna (TASR) – Na Okresnom súde (OS) Trenčín pokračovalo v stredu (6. 6.) čítaním svedeckých výpovedí pojednávanie v kauze trenčianskych podnikateľov Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka. V roku 2001 ich vtedajšia sudkyňa OS Trenčín a dnes štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská odsúdila za vydieranie podnikateľa Tibora Jurisu. Janíček so Strelčíkom žiadajú obnovu konania, tvrdia, že Jurisa podpísal pod nátlakom polície krivú výpoveď.Podľa Janíčkovho právneho zástupcu Daniela Lipšica bolo pôvodné odsúdenie založené iba na výpovedi jedného svedka z prípravného konania, ktorý odmietol prísť na hlavné pojednávanie.zdôraznil Lipšic.Janíček so Strelčíkom žiadajú obnovu konania už tretíkrát. Podľa Lipšica by sa mal súd vysporiadať s tým, ktorá tá výpoveď korunného svedka je vierohodná.doplnil Lipšic.Korunný svedok Jurisa už v roku 2014 a aj začiatkom mája tohto roku informoval, že proti Janíčkovi a Strelčíkovi vypovedal pod nátlakom polície, aby si zabezpečil status chráneného svedka. Janíček a Strelčík ho podľa vlastných slov nevydierali, vydierala ho mafia, ktorá ho chcela pripraviť o nehnuteľnosť v Považskej Bystrici.Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Janíčka mali záujem Čongrádyovci. Tí ho podľa Janíčka po návrate z väzenia násilím prinútili prepísať bar na nich.skonštatoval začiatkom mája tohto roku Janíček s tým, že z násilného prevzatia nehnuteľnosti profitovala Jankovská.Jankovská reagovala, že sa nebude vyjadrovať k trikrát odsúdeným a obžalovaným zločincom.reagovala štátna tajomníčka na tvrdenia Janíčka.Predseda senátu OS v stredu pojednávanie o obnove konania odročil. Pokračovať bude 19. júna výsluchom svedkov.