O kampani proti „Vyhláseniu o migrácii“

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (OTS) - Vo štvrtok 19. januára 2017 sme zverejnili prostredníctvom TASR a na www.hospodarskyklub.sk „Vyhlásenie o migrácii“ skupiny členov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a Medzinárodného mierového výboru.Niektoré média „Vyhlásenie o migrácii“ označili za. Zverejnili z neho najprv neúplné citáty, aby podporili svoje hodnotenie tohto dokumentu. Otvorili diskusiu na svojich internetových portáloch, a zároveň „odsúdili“ jeho autorov, pričom sa sústredili na gen. PaedDr. Tibora Gašpara. Šírili a podporovali názor, že svojím podpisom porušil zákony a teda mal by sa za to zodpovedať.Nálady proti „Vyhláseniu“ okorenili oznámením, že prezident SR si predvolal T. Gašpara, aby vysvetlil svoj podpis. Faktom však je, že ani prezident republiky si nemôže „predvolať“ občana, aby mu vysvetlil svoj názor. Ani vtedy, keď je taký občan vo funkcii prezidenta Policajného zboru SR. Hovorca hlavy štátu tiež „nestranne“ použil hodnotenie z predmetných médií o „konšpirácii“(!). Po stretnutí oznámil, že prezident očakáva od T. Gašpara verejné vysvetlenie. O tom, čo sa udialo, bude T. Gašpar informovať verejnosť v blízkom čase.Média sa dostali do situácie, že diskusia prostredníctvom internetu nevyšla podľa nimi prezentovaných názorov. Viac ako dosť diskutujúcich ich odmietla.Ani jeden zo signatárov svoj podpis pod dokumentom neodvolal. Viacerí majú jednoznačný názor, že táto „mediálna kampaň“ plne potvrdila jeho obsah v praktickom živote. Faktom je aj to, že niektorým z podpísaných pod dokumentom sa verejne upierajú základné ľudské práva, ktoré sú obsiahnuté aj v Ústave SR.Celý rad mne neznámych ľudí sa spytoval, prečo nereagujem na „mediálnu kampaň“. Protestovali proti tomu, aby človek s vlastným názorom, odlišným od názoru toho-ktorého média, bol spochybňovaný a prisudzoval sa mu dokonca konšpiračný zámer. Protestovali proti tomu, že sa niektoré média správajú ako novodobá „ideologická polícia“. Je zrejmé, že média a väčšina autorov z tejto kampane vskutku inú ako tú svoju pravdu nepotrebujú. Väčšina našich členov to pochopila.Venovať sa účelovým tvrdeniam, polopravdám a klamstvám, ktoré uviedli média, no i niekoľko politikov a diskutujúcich v tejto kampani o našom združení a jeho členoch?! Ozrejmovať verejnosti, kto vlastní predmetné média a „meditovať“, o čo ich vlastníkom ide?! Alebo rozpitvávať otázku, prečo vôbec prekáža „Vyhlásenie o migrácii“, činnosť združenia, ktoré funguje výlučne z členských príspevkov, no i Medzinárodný mierový výbor?! Bolo by to predsa urážkou členov, ktorí už nie sú medzi živými, ako aj súčasných členov, alebo zahraničných priateľov nášho združenia.Na prvom zhromaždení nášho združenia v 2017. roku sa vrátime k poznatkom z „. Z toho najprozaickejšieho dôvodu, že problém migrácie je stále otvorený a svojím spôsobom viac ako výbušný. Hlavnou témou však bude potreba reštartu našej demokracie, ľudských práv a osobitne slobody prejavu.V Bratislave, 27. januára 2017, predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub od 1993. roka a spoluiniciátor Medzinárodného mierového výboruUPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ