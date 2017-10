O koľko stúpne počet cestujúcich v leteckej doprave do 20 rokov?

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Montreal 24. októbra (TASR) - Počet ľudí využívajúcich leteckú dopravu by sa do 20 rokov mal zvýšiť zhruba na dvojnásobok. Uviedlo to Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA).Podľa združenia by počet cestujúcich v leteckej doprave mal okolo roku 2036 dosiahnuť 7,8 miliardy. To je takmer dvojnásobok počtu cestujúcich, ktorý predpokladá IATA tento rok. Združenie očakáva, že v roku 2017 by leteckú dopravu mali využiť približne 4 miliardy ľudí.Vo svojom odhade vychádza IATA z prognózy priemerného ročného rastu počtu cestujúcich. Ten bol stanovený na 3,6 %.Najvýraznejšie by dopyt po leteckej doprave mal rásť v oblasti Ázie a Tichomoria. Tento región by sa mal podieľať na celkovom počte cestujúcich viac než 50 %, uviedlo združenie. Zároveň očakáva, že Čína vytlačí Spojené štáty z prvej pozície v rebríčku najväčších leteckých trhov sveta o dva roky skôr, než uvádzalo v minuloročnej prognóze. Najnovšie IATA očakáva, že sa tak stane už v roku 2022.Británia klesne do roku 2036 na 5. miesto, pričom ju predbehnú India (rok 2025) a Indonézia (rok 2030). Do prvej desiatky sa dostanú Thajsko a Turecko. Naopak, vypadnú z nej Francúzsko a Taliansko, ktoré by sa mali zaradiť na 11. a 12. miesto.