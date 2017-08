O kontaminácii vajec vedeli belgické úrady už začiatkom júna

Na archívnej snímke vajíčko holandského pôvodu, ktoré je kontaminované pesticídom Fipronil. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. augusta (TASR) - O slepačích vajciach, v ktorých sa nachádzal pesticíd Fipronil, vedeli belgické úrady od začiatku júna. Škandál však prepukol až na prelome júla a augusta.Úrady ubezpečovali verejnosť, že vajcia kontaminované pesticídom nie sú pre konzumentov nebezpečné. Z obchodov v Nemecku, Belgicku, Holandsku a čiastočne aj vo Švajčiarsku ich však stiahli milióny.Kartrien Stragierová, pracovníčka belgického úradu na ochranu spotrebiteľov, pre televíznu stanicu VRT uviedla, že podozrenie na problém s Fipronilom sa objavilo ešte začiatkom júna. Keďže išlo len o podozrenie, informácia sa nezverejnila. Pokladala sa za tajomstvo procesu vyšetrovania.Prítomnosť Fipronilu vo vajciach z Belgicka a Holandska sa potvrdila v minulých dňoch. Z Holandska do Nemecka ich vyviezli najmenej 10 miliónov. Nepredané vajíčka urýchlene stiahli z obchodnej siete. Obchody vyzvali zákazníkov, ktorí ich ešte mali doma, aby ich vrátili do predajní, v ktorých ich kúpili.Fipronil sa nesmie aplikovať v prostredí, v ktorom žijú sliepky a iná hydina vstupujúca do potravinového reťazca ľudí. Prípravok sa používa na ničenie škodcov rastlín, ale aj na hubenie bĺch a vší u mačiek a psov. V slepačích chovoch ním dezinfikovali podstielky.