O Krištáľový glóbus na MFF Karlove Vary zabojujú aj slovenské filmy

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Bohdan Kopčák Foto: FOTO TASR/Bohdan Kopčák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - V Karlových Varoch sa dnes začína prestížny medzinárodný filmový festival (MFF). V súťažnom programe 52. MFF Karlove Vary sa o priazeň poroty uchádza päť slovenských filmov. Zastúpenie slovenskej kinematografie však bude oveľa bohatšie. Festival premietne slovenské snímky aj v nesúťažných sekciách.V hlavnej súťaži karlovarského festivalu figuruje film Čiara režiséra Petra Bebjaka, ktorý sa bude o cenu Krištáľový glóbus uchádzať s ďalšími 11 snímkami z celého sveta. Ide o krimipríbeh situovaný do srdca slovensko-ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú kultúry, jazyky i ľudské životy. Film s hercom Tomášom Maštalírom v hlavnej úlohe šéfa organizovaného zločinu zobrazuje univerzálny príbeh človeka, ktorého nekompromisne formovalo prostredie. V rovnakej súťaži je aj koprodukčná historická dráma režiséra Václava Kadrnku Křižáček o rytierovi, ktorý hľadá syna a na ceste do vlastného podvedomia sa musí stretnúť so svojím najväčším strachom.V súťaži dokumentárnych filmov má slovenská kinematografia zastúpené tiež dva filmy. Mnohovrstevný portrét speváka, ktorého piesne ovplyvnili celé generácie Slovákov a Čechov, Richard Müller: Nespoznaný režiséra Mira Rema a snímku Svet podľa Daliborka v réžii Víta Klusáka s prienikom do života radikálneho neonacistu, ktorý neznáša svoj život, no nevie, čo by mal zmeniť.So svojím druhým filmom bude v Karlových Varoch súťažiť aj režisér Juraj Lehotský. V súťažnej sekcii Na východ od Západu uvedie svoj nový celovečerný film Nina o 12-ročnom dievčati, ktorého rodičia sa rozvádzajú.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Najviac slovenských filmov je v prehľadovej sekcii České filmy 2016 - 2017, ktorá je reprezentatívnym výberom z aktuálnej filmovej sezóny. Uvedených bude osem titulov: Piata loď (r. I. Grófová), Špina (r. T. Nvotová), Out (r. G. Kristóf), Baba z ľadu (r. B. Sláma), Masaryk (r. J. Ševčík), Cez kosti mŕtvych (r. A. Holland), Lichožrúti (r. G. Miklínová) a dokument Červená (r. O. Sommerová).Bakalársky film režiséra Michala Blaška Atlantída, 2003 z bratislavskej VŠMU sa na festivale predstaví v sekcii Prvé podanie, ktorá uvádza snímky desiatich mladých európskych režisérov nastupujúcej generácie. V tematickej sekcii Ľudia odvedľa so zámerom ukázať väčšinovej verejnosti ako správne komunikovať s postihnutými ľuďmi uvedie festival celovečerný debut Juraja Lehotského Slepé lásky (2008). V sekcii Návraty k prameňom bude mať obnovenú svetovú premiéru jediný slovenský oscarový film Obchod na korze (1965, r. J. Kadár, E. Klos) v úplne novej reštaurovanej verzii.Festival potrvá do soboty 8. júla.