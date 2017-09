O krok bližšie k cyklotrase, Bratislava začala geologický prieskum

Plánovaná cyklotrasa medzi Dúbravkou a Lamačom sa dostáva do realizačnej fázy. Na lamačskej strane dnes začali s geologickým prieskumom podložia Na snímke vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký (v strede) na mieste prieskumného vrtu s plánom trasovania budúceho cyklochodníka. Foto: TASR - Erik Máder Foto: TASR - Erik Máder

Bratislava 22. septembra (TASR) – Plánovaná cyklotrasa medzi Dúbravkou a Lamačom sa dostáva do realizačnej fázy. Na lamačskej strane dnes začali s geologickým prieskumom podložia.Priebeh prieskumných vrtov si prišli pozrieť aj zástupcovia Lamača.uviedol vicestarosta mestskej časti Lukáš Baňacký. Prieskumné vrty sa uskutočnia aj na dúbravskej strane blízkej diaľnice.vysvetlil. K samotnej výstavbe by malo prísť na jar budúceho roka, predchádzať jej bude súťaž na dodávateľa stavebných prác.Cyklotrasa bude viesť od lamačskej ulice Podháj k Agátovej ulici v Dúbravke s využitím lávky ponad železničnú trať a tiež existujúceho, no nevyužívaného podjazdu popod diaľnicu, kde sa pôvodne plánovala prepojovacia cestná komunikácia z Lamača do Dúbravky. Cyklotrasa prepojí obe mestské časti i s rozvíjajúcou sa lokalitou Bory, umožní i prepojenie so sieťou cyklotrás Dolného Rakúska a cyklochodníkov v malokarpatskej oblasti. O realizácii cyklotrasy spísali na začiatku februára 2016 spoločné memorandum bratislavské mestské časti Lamač a Dúbravka. Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý bude výstavbu financovať.