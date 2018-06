O'Leary predal 2 milióny akcií svojej leteckej spoločnosti Ryanair

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin/Londýn 10. júna (TASR) - Michael O'Leary, šéf Ryanairu, predal 2 milióny akcií svojej leteckej spoločnosti. Uviedli to britské noviny Financial Times (FT), podľa ktorých boli za tým O'Learyho obavy, že ak nedôjde k uzavretiu dohody o brexite, mohlo by to negatívne ovplyvniť jeho plány na predaj akcií najväčších nízkonákladových aerolínií v Európe.Írsky Ryanair je tiež pesimistický, pokiaľ ide o súčasný finančný rok. Očakáva síce, že sa jeho tržby zvýšia, ale pomalšie ako náklady.Už finančný rok 2017 bol pre leteckú spoločnosť ťažkým. Dôvodom boli rastúce ceny pohonných hmôt a problémy s plánovaním voľna pilotov, pre ktoré museli aerolínie zrušiť desaťtisíce letov. Nízke ceny leteniek priniesli spoločnosti Ryanair nárast počtu cestujúcich na viac ako 130 miliónov aj faktorana 95 %.FT ale napísali, že jedným z najväčších problémov, ktoré spôsobujú turbulencie v spoločnosti Ryanair, je, čo urobí, ak nedôjde k dohode o leteckej doprave po brexite. Ak sa dohodu nepodarí dosiahnuť do septembra, mohlo by to negatívne ovplyvniť plánovanie liniek na leto 2019."Nezdá sa, že by bol výkonný riaditeľ Michael O'Leary optimistický: predal 2 milióny akcií v hodnote 16,49 eura za jednu. Šéf leteckej spoločnosti si tak ponechal približne 44,1 milióna akcií alebo 3,8-% podiel, napísali FT.Ryanair odmietol komentovať