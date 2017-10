O liberalizácii staníc STK sa rozhodne na ďalšej schôdzi

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 18. októbra (TASR) - O liberalizácii siete staníc technických a emisných kontrol a o znížení pokút za chýbajú emisnú či technickú kontrolu by sa malo rozhodnúť až na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Tá má naplánovaný začiatok na 28. novembra tohto roku.Hlasovanie o novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa totiž presunulo zo súčasnej na nasledujúcu schôdzu.V novele je okrem iného navrhnutá liberalizácia siete staníc technických a emisných kontrol. V praxi by znamenala to, že takúto stanicu by si mohol založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by tak nelimitovalo počet staníc kontroly ako v súčasnosti. Od zmeny si rezort sľubuje zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na tieto kontroly.S takýmto návrhom však nesúhlasili poslanci Peter Náhlik (Smer-SD) a Radovan Baláž (SNS), ktorí k novele predložili pozmeňujúci návrh, ktorým sa liberalizácia siete staníc z novely vypúšťa. Ak by sa prijal, aj naďalej by sieť staníc technických a emisných kontrol určovalo ministerstvo dopravy a stanovovalo by ich počty.Čo sa týka pokuty za chýbajúcu či neplatnú emisnú alebo technickú kontrolu, ministerstvo navrhuje v novele ich zníženie. V súčasnosti vodičovi hrozí v obidvoch prípadoch pokuta vo výške 165 eur. Od 1. januára 2016 pritom platí, že ak majiteľ auta zaplatí do 15 dní dve tretiny z tejto pokuty, považuje sa sankcia za uhradenú.Teraz chce ministerstvo v novele zákona priniesť zmenu v tom, že ak si majiteľ auta dodatočne splní túto svoju povinnosť, čiže absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí do 15 dní jednu tretinu z pokuty, táto sankcia sa bude považovať za uhradenú.