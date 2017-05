O majstrovské tituly súťažilo rekordných 271 mladých šachistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 2. mája (TASR) - Organizátori tohtoročných Majstrovstiev Slovenska detí a mládeže v šachu, ktoré sa konali od 22. do 28. apríla v Liptovskom Mikuláši, zaznamenali rekordnú účasť. O majstrovské tituly súťažilo celkom 271 mladých šachistov.povedal Juraj Ivan, riaditeľ turnaja a vedúci Liptovskej šachovej školy. Ako doplnil hlavný rozhodca Karol Pekár, turnaj prebehol regulárne a rozhodcovský tím nemusel riešiť žiadne protesty.Pred každým kolom hráčom prostredníctvom videonahrávky rozdával rady slovenský šachový veľmajster Ján Markoš.opísal Pekár.Na turnaji bolo 14 kategórií, sedem chlapčenských a sedem dievčenských. V najmladšej kategórii boli zaradení chlapci a dievčatá do osem rokov a v najstaršej do 20 rokov. Zaujímavosťou je, že v kategórii 20-ročných chlapcov hrala 11-ročná Viktória Nadzamová, ktorá patrí medzi najväčšie talenty mládežníckeho šachu.Z domácej Liptovskej šachovej školy sa najviac darilo desaťročnému Marekovi Tobiasovi Janíkovi, ktorý získal striebornú medailu. Z deviatich partií prehral len jednu.zhodnotil synov výkon Branislav Janík.