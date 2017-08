O.MATEJ: Predsedu ÚVO by mal vyberať parlament, nie vláda

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) – Verejné vypočúvanie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pred odbornou verejnosťou a členmi vlády je na prvý pohľad krokom vpred. Prispieva totiž k transparentnosti celého výberového procesu, oceňuje predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej. Na druhej strane však podľa neho tento postup nezaručuje výber skutočne nezávislého šéfa úradu.upozornil Matej.Budúci predseda ÚVO sa tak podľa neho pri vypočúvaní členmi vlády ocitá v pozícii uchádzača o prácu, ktorý musí na pohovore presvedčiť svojho budúceho zamestnávateľa. Od začiatku sa teda vytvára vzťah medzi nadriadeným a podriadeným a nie medzi nezávislým kontrolórom a tým, kto bude v budúcnosti pod jeho dohľadom. Navyše vzniká riziko, že každý predseda ÚVO bude pri svojom rozhodovaní brať ohľad na nasledujúcu voľbu a snahu udržať sa vo funkcii aj v ďalšom období, myslí si Matej.Nezávislého predsedu ÚVO preto podľa neho dokáže vybrať a zvoliť len Národná rada (NR) SR. Kandidátku by mohla podľa Mateja podávať skupina 15 poslancov, uchádzači o post by sa následne prezentovali pred členmi parlamentného Výboru pre hospodárske záležitosti, prípadne aj v pléne. O zvolení by rozhodovala ústavná väčšina, ktorá by garantovala nutnosť kompromisu koalície a opozície.myslí si šéf IDH.Členovia vládneho kabinetu práve dnes verejne vypočúvajú deviatich kandidátov na post predsedu ÚVO. Ide v poradí o druhé kolo voľby nového šéfa úradu, keďže v predchádzajúcom nezískal ani jeden z troch kandidátov potrebný počet hlasov.