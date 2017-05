O medaily budú bojovať aj Fíni, vyradili Američanov

Fínsky hráč Joonas Kamppainen (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Antti Pihlstromom druhý gól do bránky USA v zápase štvrťfinále USA - Fínsko na MS 2017 v hokeji v Kolíne 18. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Kolín):

USA - Fínsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 22. Rantanen (Savinainen, Aho), 47. Kemppainen (J. Aaltonen. Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Jeřábek (ČR) – Lazarev (Rus.), Lhotský (ČR), vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8968 divákov.



USA: Howard - Hanifin, Murphy, DeKeyser, Trouba, Skjei, McAvoy, van Riemsdyk - Keller, Eichel, Lee - Schmaltz, Larkin, Nelson - Bjugstad, Hayes, Gaudreau - Copp, Dvorak, Compher - Greenway Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Kukkonen, Hietanen, Lehtonen, Jaakola - Rantanen, Filppula, Savinainen - Puljujärvi, Pyörälä, Aho - J. Aaltonen, Kemppainen, Pihlström - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala - M. Aaltonen

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 18. mája (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti zvíťazili vo štvrtkovom štvrťfinále MS nad Američanmi 2:0 a postúpili do boja o medaily. V sobotňajšom semifinále si zahrajú s lepším z dvojice Švajčiarsko - Švédsko.Obhajcovia vlaňajšieho striebra predviedli koncentrovaný a trpezlivý výkon. Od začiatku duelu úspešne bránili stredné pásmo a súpera nepúšťali do streleckých pozícii. Výrazne im pomohli aj zbytočné fauly USA. V 22. minúte sa ujali vedenia, keď využil presilovku Mikko Rantanen. Druhý gól pridal v 47. minúte Joonas Kemppainen. Hráči USA už nenašli odpoveď a po dvoch rokoch budú chýbať v semifinále.V úvode sa hralo vo vysokom tempe a puk lietal zo strany na stranu. V 4. minúte si vypracoval dve dobré šance Filppula, prvú zneškodnil Howard, v druhom prípade v ešte lepšej pozícii netrafil bránku. Na druhej strane nevyužil dobrú možnosť Lee, keď jeho strelu z pravého kruhu zastavil Säteri. Severania boli blízko ku gólu v 9. minúte, Hietanen od modrej nahodil puk na bránku a ten trafil do žŕdky. V 12. minúte Nelson peknou kľučkou obišiel obrancu, dostal sa medzi kruhy a vypálil, Säteri jeho pokus vyrazil pravým betónom. V 16. minúte prišla prvá tutovka, keď Američania pokazili rozohrávku v útočnom pásme, puku sa zmocnil J. Aaltonen, no svoj nájazd na Howarda nepremenil. "Suomi" nevyužili ani prvú presilovku v zápase v závere prvej tretiny, no v 22. minúte potrestali zbytočný faul Leeho. Hráči USA nechali Rantanena osamoteného pred bránkou a fínsky útočník mal dosť času na dve dorážky, pričom druhá si našla cestu do siete. Američania po inkasovanom góle zvýšili aktivitu, držali puk na hokejkách, ale proti pozornej defenzíve súpera nevedeli nič vymyslieť. Fíni výborne bránili najmä stredné pásmo a tak sa zámorskí hokejisti snažili dostať pred bránku nahodenými pukmi, čo im nevychádzalo. Säteri nemal takmer žiadnu robotu. Akú takú šancu mal iba Bjugstad, ktorý sa snažil doraziť za Säteriho strelu Gaudreaua."Suomi" z obrany vyrážali do rýchlych kontier. Po jednej z nich nastala zaujímavá situácia. Lee fauloval, no severania udržali puk v útočnom pásme na svojich hokejkách a pri avizovanom vylúčení hrali vyše minútu 6 proti 5. Počas neho si vypracovali dve dobré šance, ďalšie prišli v presilovke, ale Howard odolal. V 34. minúte vypálil spomedzi kruhov Nelson, Säteri stihol zasiahnuť ramenom, inak boli Američania vpredu bezzubí a nevedeli sa dostať do gólových možností. V samom závere tretiny si zahrali prvú presilovku, no boli to Fíni, ktorí mohli skórovať. Aho s Filppulom sa dostali do prečíslenia 2 na 1, ale druhý menovaný trafil len do Howarda. Hráčom USA sa nedarilo ani v treťom dejstve. Hneď v úvode sa museli brániť presile, čo sa im podarilo, no v 47. minúte opäť inkasovali. Fíni sa po súboji v strednom pásme dostali do prečíslenia, Aho si dvakrát vymenil puk s Kemppainenom a ten ho nakoniec zasunul do odkrytej bránky - 2:0. O dve minúty hrali navyše ďalšiu presilovku po ďalšom zbytočnom faule Američanov, počas ktorej mal veľkú šancu Puljujärvi, ale Howard jeho strelu vytesnil. Američania tri minúty pred koncom odvolali brankára, ale powerplay si pokazili sami, keď prišiel faul Eichela. Minútu a 14 sekúnd pred sirénou fauloval aj Ohtamaa, ale USA už gól nestrelilo.