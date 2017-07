O miesto v Komisii športovcov zabojujú aj Randallová či Zöggeler

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 10. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nominoval šesť športových osobností na dve miesta vo svojej Komisii športovcov. Všetci sa venujú zimným športom.MOV nominoval nórsku bežkyňu na lyžiach Astrid Uhrenholdtovú Jacobsenovú, jej americkú kolegyňu Kikkan Randallovú, fínsku hokejistku Emmu Terhovú, čínsku rýchlokorčuliarku Chung Čang, španielskeho skeletonistu Andera Mirambella a talianskeho sánkara a dvojnásobného olympijského víťaza Armina Zöggelera.Voľby do komisie sa uskutočnia v roku 2018 počas ZOH v Pjongčangu a dvaja zvolení členovia budú mať osemročný mandát. Informovala agentúra DPA.V Komisii športovcov MOV pracuje aj slovenská športová strelkyňa Danka Barteková, ktorú do nej zvolili v už počas OH v Londýne, ale jej menovanie odložili kvôli protestom diskvalifikovaných kandidátov.