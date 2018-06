O Modrého anjela bude na Art Film Feste súťažiť 13 filmov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 7. júna 2018 (WBN/PR) - Medzinárodná súťaž hraných filmov predstaví na Art Film Feste najnovšie diela svetových režisérov a režisérok. O cenu Modrý anjel budú súťažiť v štyroch kategóriách – najlepší film, najlepšia réžia, najlepší ženský a najlepší mužský herecký výkon. Medzi 15. a 23. júnom 2018 premietnu košické kiná dohromady 13 súťažných titulov.Životy colníčky Lary a africkej imigrantky Adje sa pretnú najprv na islandskom letisku, neskôr v malom meste. Napriek kultúrnym rozdielom a nejasnému životnému cieľu, obidve spojí zvláštne puto. Snímka(Andið eðlilega, 2018), ktorá bez sentimentu uvažuje nad lokálnymi sociálnymi vplyvmi utečeneckej krízy, príde do Košíc s Cenou za réžiu z festivalu Sundance.Dráma(Hva vil folk si, 2017) sleduje dospievanie šestnásťročnej Nishy. Dcéra pakistanských emigrantov žije v Osle dvomi životmi – cez deň je pokornou dcérou svojich rodičov a v noci si užíva s kamarátkami radosti veľkomesta. Keď však otec odhalí dcérinu pretvárku, rozhodne sa ju drasticky chrániť pred nástrahami života.Trojica tureckých súrodencov sa vydáva na bizarnú cestu za otcom do rodnej dediny vo filme(Kelebekler, 2018). Frustrovaný kozmonaut bez praktickej skúsenosti, chorľavý dabingový herec a duševne labilná učiteľka sa po príchode na miesto dozvedia, že otec krátko predtým zomrel a zanechal posledné želanie v súvislosti s pohrebom. Scény s bizarnými predstaviteľmi dedinskej komunity sú okorenené čiernym humorom a pod chvíľou vybuchujúcimi sliepkami. Film bol ocenený Veľkou cenou poroty v Sundance.Drsný i čarovný je príbeh snímky(Koly padajut dereva, 2018). Hlavná hrdinka Larysa žije v starosvetskej dedinskej idyle, z ktorej by sa však rada vymanila. Najradšej s milovaným Scarom, ktorý sa však zaplieta s kriminálnym podsvetím. Je tu aj malá Vitka, ktorá odmieta nalinkovanú výchovu a necháva sa unášať snami a surreálnymi obrazmi vo fantazijnej krajine.Krehký a pôsobivý film(Land, 2018) sleduje útrapy domorodej rodiny v rezervácii Préria vlkov po tom, čo je najmladší z bratov zabitý pri vojenskej akcii v Afganistane. Rodina od tejto chvíle čelí absurdným nariadeniam americkej vlády, ktoré sa týkajú navrátenia jeho tela, a zisťuje, čo je pre ňu aj pre príslušníkov celej skupiny skutočne dôležité.Poľský titul(2018) je portrétom silnej, ale zmätenej ženy, ktorá uviazla kdesi medzi rolami manželky a dcéry. Nina sa s manželom Wojtekom neúspešne pokúša o dieťa, vďaka čomu ich manželstvo po dvadsiatich rokoch dospeje do stavu nula. Keď sa zoznámia s mladou Magdou, navrhnú jej, aby sa stala náhradnou matkou ich dieťaťa. Veci sa však výrazne skomplikujú, pretože Ninu začne slobodomyseľná Magda priťahovať.(2018) je novým filmom slovenského dokumentaristu Mareka Kuboša, ktorý sa ním pokúša o netradičnú sebareflexiu. Prostredníctvom dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú a úprimnú spoveď o tom, prečo uvažuje o konci filmárskej kariéry. Odpovede na svoje nie celkom jednoduché otázky hľadá s filmárskymi kolegami, ale aj osobami mimo „branže“.Napínavý psychologický triler(Den Skyldige, 2018) sa odohráva v reálnom čase a na efektné budovanie napätia mu stačí zopár hercov, jednoduchý priestor a dômyselný scenár. Na policajnej stanici v Kodani má v noci službu Asger, ktorý pri telefonovaní s volajúcimi dáva otvorene najavo svoj nezáujem až do chvíle, kým sa neozve mladá žena, ktorá mu v panike oznámi, že bola unesená. Film zaujal publikum v Sundance i Rotterdame, odkiaľ si zhodne odniesol Cenu divákov.Titul(Soldati. Poveste din Ferentari, 2017) rozpráva príbeh zvláštneho páru – introvertný antropológ Ali a bývalý rómsky kriminálnik Alberto sa zoznámia vo Ferentari, jednej z najbiednejších štvrtí Bukurešti. Ali chce napísať štúdiu o hudobnom štýle manele, túto oblasť miestnej kultúry však ovláda mafia. Alberto chce mladíkovi pomôcť, ich ľúbostná romanca však situáciu skomplikuje.Snímka(Teret, 2018) má za sebou úspešnú premiéru na tohtoročnom Festivale v Cannes a vychádza zo šokujúcej reality. V roku 1999 NATO bombarduje Srbsko a vodič Vlada musí svojou dodávkou previesť z Kosova do Belehradu neznámy náklad. Počas cesty pochmúrnou krajinou si uvedomuje, že keď raz vojna skončí, bude musieť čeliť dôsledkom svojich činov.Hlavným hrdinom filmu(Los Versos del Olvido, 2017) je starý správca odľahlej márnice. Keď po vypuknutí nepokojov objaví telo neznámej mladej ženy, napriek hroziacemu nebezpečenstvu sa vydáva na magickú cestu s rozhodnutím pripraviť jej dôstojný pohreb. Film pri svojej svetovej premiére v Benátkach bol poctený Cenou za najlepší scenár a tiež Cenou FIPRESCI.Cenou FIPRESCI za najlepší debut odmenili medzinárodní kritici na ostatnom Festivale v Cannes aj snímku(Egy nap, 2018). Hlavná hrdinka, štyridsiatnička Anna, žije v stereotypnom kolotoči – domácnosť, zamestnanie, riešenie finančných problémov... S manželom sa takmer nevidí a uvedomuje si, že ho stráca. Čoraz intenzívnejšie vníma, že nedokáže predpokladať, čo bude nasledovať.Poetický príbeh(Zerchlag mein Herz, 2018) pripomína sen, ktorý už počas spánku naznačuje, že nemôže byť pravdivý. Na periférii Viedne vládne rómsky mafián Rocky svojej „rodine“ tvrdou rukou. Jeho syn Pepe sa zamiluje do Slovenky Marcely, ktorá príde odpracovať dlh svojho otca. Rocky s ňou má však celkom iné plány, než prijať ju do „rodiny“. Film, uvádzaný v medzinárodnej premiére, je debutom rakúskej režisérky Alexandry Makarovej, ktorá sa narodila v Košiciach.26. ročník Art Film Festu sa uskutoční v Košiciach v dňoch 15. až 23. júna 2018. 