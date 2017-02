O nápadoch van Bastena sa bude rokovať: Čo navrhuje futbalová legenda?

Technický riaditeľ FIFA Marco van Basten. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. februára (TASR) - O návrhoch technického riaditeľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Marca van Bastena na zavedenie dočasných vylúčení či zrušení ofsajdu bude rokovať budúci mesiac Medzinárodná komisia pre pravidlá (IFAB). Výročné zasadnutie jej členov je na programe 3. marca na štadióne Wembley v Londýne.Van Basten nedávno odprezentoval balík revolučných návrhov, v rámci ktorého chce zaviesť namiesto žltých kariet dočasné vylúčenia, ako je tomu napríklad v ľadovom hokeji. Za faul by napomínaný hráč nedostal žltú kartu, ale dostal by napríklad desaťminútový trest, počas ktorého by jeho mužstvo muselo hrať iba s 10 hráčmi. IFAB uviedla, že si tento návrh vie skôr predstaviť ako modifikáciu existujúceho pravidla než jeho úplnú zmenu. Napríklad faulujúci hráč by za určitý priestupok dostal oranžovú kartu a dočasne by oslabil svoj tím, žlté a červené karty by však nezanikli.Ďalším bodom agendy je dopriať viac slobody národným zväzom, ktoré by mohli rozhodovať aj o takých veciach, ako je počet striedaní či dĺžka zápasov. Van Basten ďalej navrhoval zmeniť trojitý trest v podobe červenej karty, penalty a suspendácie pri zmarení čistej gólovej šance. Takisto si vie predstaviť štvrté striedanie v nadstavenom čase a zavedenie videoasistentov medzi rozhodcami. Medzi návrhmi je aj zrušenie ofsajdu či zavedenie samostatných nájazdov z 25 metrov namiesto pokutových kopov.