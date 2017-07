O návrhu reformy najvyššieho súdu v Poľsku rozhodne komisia

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. júla (TASR) - Poľskí poslanci dnes väčšinou hlasov rozhodli, že vládnym návrhom zákona o najvyššom súde sa bude zaoberať osobitná parlamentná komisia.Ako konštatovala agentúra AP, týmto svojím rozhodnutím parlament, v ktorom má väčšinu konzervatívna strana Právo a spravodlivosť, nateraz ukončil búrlivú rozpravu o návrhu zákona o najvyššom súde. Ten vyvolal ostré protesty opozície i novú vlnu protestov verejnosti a veľmi silnú kritiku zožal aj od lídrov EÚ, ktorí vyslovili obavy o stav zákonnosti v Poľsku.Kontroverzným návrhom zákona o najvyššom súde sa bude teraz zaoberať parlamentná komisia pre súdnictvo a ľudské práva. Poslanci o tom rozhodli pomerom hlasov 434 k šiestim, pričom jeden poslanec sa hlasovania zdržal. Komisia by mala posúdiť a zaujať stanovisko k návrhom zakotveným v zákone, ktorým by členov najvyššieho súdu vyberali nie odborníci na právo, ale poslanci. Súčasťou návrhu je aj reorganizácia štruktúr najvyššieho súdu.Predseda spomínanej parlamentnej komisie Stanislaw Piotrowicz podľa AP uviedol, že nie je jasné, kedy sa jej členovia zídu a kedy bude známy ich verdikt. Vyslovil tiež podozrenie, že vysoký počet pozmeňujúcich návrhov k zákonu, predložených počas rozpravy opozíciou, mal za cieľ marenie práce komisie.Agentúra AP uviedla, že poslanci doteraz predložili vyše tisíc pozmeňujúcich návrhov k vládou navrhovanému zákonu, ktorý predpokladá zmeny pri voľbe sudcov najvyššieho súdu, ako aj možnosť výmeny súčasných sudcov, avšak s výnimkou tých, ktorých určí minister spravodlivosti.Poľská opozícia označuje návrh predložený vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) za "útok na demokraciu" a obrátila sa aj európske inštitúcie, aby do diania v Poľsku zasiahli.V čase parlamentnej rozpravy o vládnom návrhu na zmeny v zákone o najvyššom súde sa vo Varšave konali ďalšie protivládne protesty.O najnovšom vývoji v Poľsku by mala rokovať aj Európska komisia, podľa AP však zrejme nepodnikne žiadne kroky, kým nebude jasný ďalší osud kontroverzných návrhov o zmenách v súdnictve.Vládna strana PiS tvrdí, že súdnictvo v Poľsku sa riadi princípmi pretrvávajúcimi z čias komunizmu a potrebuje preto radikálne reformy a nové tváre, aby fungovalo efektívne.