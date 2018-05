O novom kolumbijskom prezidentovi rozhodne až druhé kolo volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 28. mája (TASR) - V nedeľňajších prezidentských voľbách v Kolumbii zvíťazil pravicový konzervatívny kandidát Iván Duque. Nezískal však dostatok hlasov na to, aby sa v júni nemuselo konať druhé kolo hlasovania, vyplýva z takmer úplných výsledkov. Informovali o tom agentúra DPA a AP.Po sčítaní hlasov z 97 percent volebných miestností viedol Duque so ziskom 39,1 percenta. Na druhom mieste bol ľavicový kandidát Gustavo Petro s 25,1 percenta hlasov a tretí bol s 23,8 percenta hlasov bývalý starosta druhého najväčšieho kolumbijského mesta Medellín, centristický kandidát Sergio Fajardo.Keďže víťazný kandidát nedostal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači sa stretnú v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa bude konať 17. júna.Kolumbijčania rozhodujú o nástupcovi prezidenta Juana Manuela Santosa, ktorý získal medzinárodné uznanie za úspešnú snahu o ukončenie dlhoročného ozbrojeného konfliktu v juhoamerickej krajine. Ide tiež o prvé voľby v Kolumbii za celé desaťročia, v ktorých dominovali témy ako ekonomika namiesto toho, ako poraziť ľavicových povstalcov.Doterajší prezident Santos vo voľbách nekandidoval, keďže pôsobenie hlavy štátu je v Kolumbii obmedzené na dve funkčné obdobia. Popularita tohto lídra, ktorý získal v roku 2016 Nobelovu cenu mieru za dosiahnutie prelomovej dohody s povstaleckou organizáciou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), navyše v krajine v poslednom období poklesla pod hranicu 20 percent.Pri terajších voľbách ide aj o budúcnosť mierovej dohody s FARC. Favorizovaný kandidát Iván Duque z pravicovej strany Centro Democrático chce tento dokument výrazne pozmeniť, čo by mohlo bývalých povstalcov vrátiť naspäť do ilegality. Duqueho najvážnejší súper Gustavo Petro z ľavicového tábora zase presadzuje zotrvanie pri pôvodnej dohode.