O obchvat Prešova a tiež o úsek R2 pri Mýtnej má záujem po šesť firiem

Ilustračné foto.

Bratislava 16. júna (TASR) - Prvú časť severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 by chcelo stavať šesť firiem a rovnako šesť spoločností má záujem o výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.konštatovala Michalová. Tender na prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchloceste R4 vyhlásila NDS v decembri minulého roka. Predpokladaná hodnota zákazky je podľa diaľničiarov 169,98 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Plánovaný úsek by mal po dokončení odľahčiť dopravu v Prešove. Je dlhý 4,3 kilometra a nachádza sa medzi križovatkami Prešov, západ a Prešov, sever.Tender na úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa pri Lučenci vyhlásila NDS vo februári tohto roku. Ide o 13,5-kilometrový úsek cesty, ktorý má odhadované náklady na stavebné práce vo výške 161,8 milióna eur bez DPH.