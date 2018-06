O obmedzení interrupcií od ĽSNS sa napokon v septembri rokovať nebude

NR SR. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 25. júna (TASR) - Návrh na obmedzenie možností, keď môže žena podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ktorý opätovne predložili poslanci ĽSNS, sa napokon na septembrovú schôdzu pléna nedostane. V pondelok o tom rozhodol predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) s odvolaním sa na závery Ústavnoprávneho výboru NR SR.Ten skonštatoval, že návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva nebol poslancami ĽSNS podaný v súlade s rokovacím poriadkom. Novela bola na programe júnovej schôdze, snemovňa však na návrh Juraja Blanára (Smer-SD) rozhodla, že o zákone ďalej rokovať nebude, o návrhu ako takom sa teda nehlasovalo. Podľa ústavnoprávneho výboru je to však rovnaká situácia, ako keby parlament novelu hlasovaním odmietol posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu, a teda opätovne možno návrh predložiť až po uplynutí šiestich mesiacov, čiže najskôr v decembri.Kotlebovci chcú presadiť, aby potraty boli možné len v troch prípadoch. Prvým je, ak je ohrozený život matky, druhým, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu. Treťou možnosťou má byť, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu.Súčasné ustanovenie, ktoré dovoľuje interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, chcú zo zákona vypustiť. Zároveň tam chcú doplniť pravidlo, že cudzinkám bude možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva len v prípade ohrozenia ich života a s ich súhlasom.