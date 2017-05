O ocenenie za energetickú efektívnosť sa uchádza 45 projektov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. mája (TASR) – O ocenenie Efektia 2017 pre najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR sa bude uchádzať 45 projektov zo súkromného aj verejného sektora v štyroch kategóriách. Priemerná ročná úspora prihlásených projektov dosahuje takmer 55 % pôvodných nákladov na energie. Ročne teda 45 projektov usporilo viac ako 862.000 eur.Vyhlasovateľom a organizátorom pilotného ročníka súťaže Efektia je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC).uviedol predseda Správnej rady APES-SK Marcel Lauko.Prihlásiť sa mohli podnikateľské subjekty so sídlom na území SR, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá, ktoré v období od 1. apríla 2012 do 31. marca 2017 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť.Súťažia v štyroch kategóriách. Vo verejnom sektore je to najlepší projekt energetickej efektívnosti v budovách, vo verejnom osvetlení a v súkromnom sektore najlepší projekt energetickej efektívnosti v priemysle a v obchode, službách a administratíve.Prihlasovať sa mohli individuálne projekty, spomedzi ktorých budú udelené špeciálne ocenenia – za najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti a hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.Z celkového počtu 45 registrovaných projektov prihlásili subjekty zo súkromného sektora do súťaže 15 projektov, z toho 10 v kategórii priemysel. Verejný sektor zaznamenal v dvoch kategóriách 30 registrácií, pričom pomer projektov modernizácie budov a verejného osvetlenia je vyrovnaný. V portfóliu prihlásených projektov nechýbajú priemyselné podniky, školy a škôlky, nemocnice, kúpele alebo subjekty z tretieho sektora.Záštitu nad projektom prevzal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý odovzdá ocenenia víťazom. Ich slávnostné udeľovanie sa uskutoční 19. júna 2017 v Bratislave.