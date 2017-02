O osude basketbalového duelu Lučenec - Handlová rozhodne disciplinárka

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. februára (TASR) - O osude predčasne ukončeného stretnutia 32. kola Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) medzi MBK Lučenec a MBK Handlová rozhodne disciplinárny riaditeľ súťaže.Ligové stretnutie bolo predčasné ukončené v štvrtej minúte záverečnej štvrtiny za stavu 64:48 pre domácich. Na palubovke vzplanuli emócie, tréner hostí Marko Cvetkovič vbehol do ihriska, za čo si od rozhodcov vyslúžil diskvalifikačnú chybu a musel ísť predčasne do šatne. Po viacerých výzvach však musela handlovského kormidelníka vyviesť bezpečnostná služba. Rozhodcovia medzi tým udelili ďalšie tri diskvalifikačné chyby - pre domácu dvojicu Blagojevič, Stojačič a pre hosťujúceho Miloševiča. Po dlhšej konverzácii medzi hráčmi a členmi realizačných tímov to vyzeralo tak, že sa oba celky poberú na oddychový čas.Basketbalisti Handlovej však zareagovali na gesto svojho trénera Marka Cvetkoviča a opustili palubovku. Rozhodcovia následne po konzultácii predčasne ukončili stretnutie.vyjadril sa k situácii disciplinárny riaditeľ SBL Rastislav Javorský.Podľa jeho slov disponuje vedenie ligy dostatočným množstvom dôkazov k vzniknutému incidentu - viacero videozáznamov, zápis o stretnutí od rozhodcov. Liga dostala tiež stanovisko od lučeneckého klubu a k situácii sa vyjadrí aj vedenie handlovského celku. Konečný ortieľ nad stredajším stretnutím by mali vyniesť v piatok 10. februára.