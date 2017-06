O osude havarijnej budovy v Bruseli sa nerozhodlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 13. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes informoval, že v pondelok zasadalo predsedníctvo tejto inštitúcie, aby prediskutovalo výsledky štúdií o stave budovy europarlamentu v Bruseli, konkrétne krídla nazvaného Paul-Henri Spaak (PHS) na počesť belgického politika, jedného z "otcov-zakladateľov" EÚ.Viaceré európske médiá informovali, že existujú dva scenáre, ako riešiť "havarijný stav" budovy, ktorá bola postavená v roku 1993 - renovovať alebo zbúrať a postaviť novú budovu.Belgická televízna stanica RTBF dnes spresnila, že ide o problémy s izoláciou a presakovaním vody. Časť stropu v miestach, kde zasadajú poslanci, sa pred dvoma rokmi dokonca zrútila. Horšie sú problémy so stabilitou budovy, ktorá nezodpovedá súčasným bezpečnostným normám v prípade teroristického útoku.Návrh na rekonštrukciu a posilnenie stability budovy je menej nákladná záležitosť ako strhnutie budovy a postavenie novej. Druhý scenár by znamenal investície okolo pol miliardy eur, čo by bol hlboký zásah do európskeho rozpočtu.Generálny tajomník EP Klaus Well v rozhovore pre týždenník Politico pripomenul, že prioritu má prvý scenár.RTBF dnes predstavila názor Alaina Radeleta, šéfa spoločnosti, ktorá postavila budovu europarlamentu v Bruseli. Radelet odmietol obvinenia o zlej konštrukcii budovy a pripomenul, že nikdy neboli sťažnosti na túto budovu, ktorú Európsky parlament prevzal bez výhrad.V pondelok večer predsedníctvo EP (predseda a podpredsedovia) zorganizovalo diskusiu s prezentáciou technických hodnotení, ktoré poskytol technický riaditeľ Francúzskeho strediska pre stavebné vedy a inžinierstvo (CSTB) Charles Baloche.Na základe predložených technických analýz predsedníctvo EP požiadalo generálneho tajomníka, aby pripravil podrobné návrhy týkajúce sa možných riešení rekonštrukcie krídla budovy PHS.Návrhy majú obsahovať všetky možnosti - od žiadnych opatrení až po renovačné práce a celkovú rekonštrukciu tohto krídla. Návrhy by mali sprevádzať podrobné hodnotenia o uskutočniteľnosti projektu, najmä pokiaľ ide o trvanie a finančné náklady, a mali by zohľadniť všetky potrebné právne záležitosti.Generálny tajomník EP dostal poverenie, aby do ukončenia nevyhnutných technických štúdií a následného rozhodnutia predsedníctva o ďalšom osude budovy prijímal všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany budovy a zamestnancov europarlamentu.