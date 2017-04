O osude Nexis Fibers rozhodne schôdza veriteľov

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) - Ak bude nátlak majiteľa priemyselného parku Chemes Jána Molnára na firmu v reštrukturalizácii Nexis Fibers v Humennom pokračovať, môže ju to definitívne "". Upozornil na to dnes na tlačovej besede v Bratislave 100-% akcionár Nexis Fibers, a. s., Ivo Bezloja, za účasti predsedu predstavenstva firmy Milana Pršanca a výkonného riaditeľa spoločnosti Jána Kučeravého.Informovali, že o osude Nexis Fibers bude v stredu (26.4.) rozhodovať schôdza veriteľov, ktorí s predloženým plánom reštrukturalizácie predbežne súhlasili. Tvrdo 'proti' však vystupuje majiteľ priemyselného parku Chemes, kde je sídlo Nexis Fibers, Ján Molnár. Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu, ktoré sa konalo 11. apríla 2017 veritelia odročili o 15 dní.Podľa Bezloju by neschválenie plánu reštrukturalizácie znamenalo okamžitý pád firmy do konkurzu. To by zase znamenalo, že firma stratí lukratívnych odberateľov z oblasti automotive, ktorí tvoria 50 % jej zákazníckeho portfólia.podčiarkol Bezloja.Predseda a podpredseda predstavenstva Chemes-u Vladimír Skoupil a František Chvostaľ 7. apríla 2017 informovali, že spoločnosť Chemes v Humennom dala podnet na zmenu reštrukturalizačného plánu dlžníka - firmy Nexis Fibers. "priblížil Skoupil.Chemesom navrhovaný plán podľa nich umožňuje splatenie záväzkov z reštrukturalizácie najneskôr do konca roku 2020, čo je výrazný posun oproti roku 2022, s ktorým počíta aktuálne navrhovaný reštrukturalizačný plán.spresnili.Súčasná podoba reštrukturalizačného plánu je podľa Skoupila schválená výlučne v prospech dlžníka a jeho akcionárov." upozornil Skoupil. Švajčiarske orgány činné v trestnom konaní podľa neho vykonávajú vyšetrovanie, ktoré má súvisieť s akcionármi dlžníka a vo vzťahu k dlžníkovi. Dokonca jeden z akcionárov, bývalý predseda predstavenstva Marco Marchetti je vo švajčiarskej vyšetrovacej väzbe od apríla 2016.Skoupil zdôraznil, že pôvodný plán z dielne Nexis Fibers, a. s., môže ohroziť prevádzku a zamestnancov samotnej Nexis Fibers v Humennom, ako aj 1500 pracovných miest v Priemyselnom parku Chemes.Skupina Nexis Fibers zamestnáva približne 500 zamestnancov, ktorí by v prípade konkurzu prišli o prácu spolu s asi 1000 zamestnancami subdodávateľov.