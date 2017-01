O otváracích hodinách v Starom Meste sa bude rozhodovať na tretí pokus

Obchodná ulica v Bratislave Foto: TASR/Dušan Kittler Foto: TASR/Dušan Kittler

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – O otváracích hodinách podnikov a prevádzok v bratislavskom Starom Meste by sa malo rozhodovať na tretí pokus v marci. Práve na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 28. marca, má byť predložený nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti spolu s VZN o verejnom poriadku.uviedla pre TASR staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Práve rozsiahle pripomienkovanie je podľa nej jedným z objektívnych dôvodov, prečo nie sú návrhy predkladané už na februárové rokovanie poslancov. Pôvodne chcel totiž starosta Radoslav Števčík predkladať materiály v skoršom termíne, a to buď v januári, resp. na februárové zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré je naplánované na utorok 7. februára.Vedenie miestneho úradu sa však nakoniec rozhodlo uprednostniťlegislatívnu úpravu pred rýchlou.odôvodňuje Števčík. Hovorkyňa v tejto súvislosti zároveň upozorňuje, že miestne zastupiteľstvo má svoje procedúry dané zákonom o obecnom zriadení, ako napr. lehotu na vyvesenie návrhu či pripomienkové konanie. Doterajšie rokovania s dotknutými stranami, teda s občanmi i prevádzkovateľmi, však vedenie miestneho úradu v porovnaní s predchádzajúcimi stretnutiami hodnotí ako pokojnejšie a triezvejšie.Starosta však opätovne upozorňuje, že samotné VZN o prevádzkovej dobe podnikov a prevádzok na území mestskej časti nestačí. Podľa neho je potrebné tiež sprísnenie VZN o ochrane verejného poriadku, a to nielen na miestnej úrovni, ale aj na úrovni mesta. Pripravuje preto návrh na zmenu celomestského VZN, pričom verí, že mestskí poslanci ho podporia. Okrem toho by sa mala zmeniť legislatívna úprava, napr. aby aj obec mala možnosť regulovať svojím nariadením zdroje hluku a vibrácií.hovorí starosta s tým, že o návrhu zmeny zákona o ochrane zdravia už hovoril s predchádzajúcim i súčasným hlavným hygienikom.V uplynulom roku zaznamenala mestská časť množstvo sťažností od občanov na nedodržiavanie prevádzkovej doby a na rušenie nadmerným hlukom. Mestská polícia riešila údajne viac ako 1600 podnetov a uložila pokuty vo výške 8840 eur. Viacerých previnilcov postúpila na priestupkové konanie na staromestský miestny úrad.dodala Gubková.V Starom Meste platia v súčasnosti otváracie hodiny podnikov a prevádzok do 22.00 h. V minulosti sa povolenia na otváracie hodiny vydávali pre každý podnik individuálne, pričom niektoré boli otvorené aj dlhšie ako do 22.00 h. Osobitú prevádzkovú dobu však vyčítala samospráve prokuratúra, čo potvrdil aj Najvyšší súd SR, podľa ktorého by mali byť pravidlá nastavené jednotne.