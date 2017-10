O. PETRÍK: Devízami Košického kraja sú poľnohospodárstvo a turizmus

Oliver Petrík Foto: Facebook Foto: Facebook

Košice 19. októbra (TASR) – Kandidát strany Jednota - ľavicová strana Slovenska na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Oliver Petrík vidí potenciál rozvoja kraja najmä v poľnohospodárskej produkcii a turizme. Jeho využitie by podľa neho prinieslo aj potrebnú tvorbu pracovných miest. V školstve vidí mnohé problémy, za potrebné považuje otvoriť otázku optimalizácie siete gymnázií a stredných odborných škôl, ako aj odbornú diskusiu o tzv. duálnom vzdelávaní.Keď ma oslovila politická strana Jednota – ľavicová strana Slovenska, aby som kandidoval vo voľbách do VÚC, dlho som nad tým rozmýšľal. Vedel som, že ide o malú, na Slovensku pomerne neznámu politickú stranu, ktorá nemá financie na svoju činnosť, ale nemá ani veľkú členskú základňu. Diskutovali sme o tom spolu s predsedom strany. Záver našej diskusie bol, že som jeho ponuku prijal a strana podala v stanovenom termíne kandidátku na moju kandidatúru na predsedu KSK a poslanca KSK.Dvadsať rokov som pôsobil v manažérskej pozícii – ako riaditeľ závodu VVS, a. s., Košice, závod Michalovce. V roku 2015 bol závod Michalovce vyhodnotený ako najlepší zo závodov v rámci VVS, a. s. Vo svojom voľnom čase som sa venoval a dnes sa venujem už profesionálne činnosti v občianskom združení Inštitút sociálno–ekonomických otázok. Toto občianske združenie má za sebou niekoľko veľmi úspešných projektov, ako napríklad Tvorivé dielne zamerané na najmladšiu generáciu s cieľom rozvoja ich kreatívneho myslenia či zakúpenie prvého verejne dostupného defibrilátora na záchranu života umiestneného v Michalovciach na Námestí osloboditeľov. Taktiež sme zakúpili trenažérsky defibrilátor, ktorý bol odovzdaný Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Michalovce, za účelom výučby práce s týmto prístrojom.Naše aktivity sa sústreďujú tiež na pomoc chorobou postihnutým deťom. Aj v tejto oblasti sme pomohli finančným príspevkom na rehabilitáciu dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. No nemôžem zabudnúť ani na zriadenie Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia, ktoré svojím zameraním je jedinečné na Slovensku, pretože prispieva k popularizácii tak potrebnej profesie, ktorá v súčasnosti absentuje – vodohospodársky pracovník. Takže, prečo som sa rozhodol kandidovať? Nuž, odpoveď znie: Vyskúšané to mám a musím konštatovať, že ak sa zíde dobrý pracovný tím, ktorý má víziu a cieľ, môže tento kraj zmeniť na miesto, kde sa oplatí - vrátiť, žiť a znova tvoriť.Košický samosprávny kraj je zo strany vlády SR na chvoste zabezpečenia infraštruktúry. Ak chce niekto protestovať, že tomu tak nie je, tak uvediem príklad. Kým v okolí Bratislavy a miest do 100 kilometrov od nej sa budujú a rozširujú diaľnice a rekonštruuje železnica, na východe Slovenska diaľnica existuje len medzi Košicami a Prešovom, železnica je v stave, ako bola pred rokom 1989, a cesty a mosty - o tých, ak by sme mali dostatok odvahy rozprávať a hodnotiť, tak by sme museli niektoré úseky a mosty dočasne odstaviť z prevádzky pre ich priam havarijný stav. No nechcem, aby to vyznelo, že kritizujem a nič nenavrhujem. Škoda plakať nad tým, že sa nám doposiaľ málokto venoval. Netreba plakať nad tým, že nemáme infraštruktúru. Netreba plakať nad tým, že nie sú tu investori. Je potrebné, naopak, využiť potenciál, ktorý tu od roku 1989 leží ľadom.Je to jedinečná poloha Košického samosprávneho kraja. Kraja, ktorý sa rozprestiera na Východoslovenskej nížine. Tej nížine, ktorá pred rokom 1989 zabezpečovala zdravé potraviny pre celé bývalé Československo. A to je tá devíza, ktorú, ak správnou zainteresovanosťou znovu oživíme, prinesie tomuto kraju postavenie záchrancu Slovenska sebestačnosťou zdravými potravinami, nakoľko, ako je dnes známe, na Slovensko sa dovážajú druhotriedne potraviny. Oživenie poľnohospodárstva so sebou prinesie aj zníženie nezamestnanosti, ktorá v tomto kraji je vysoká, a čo je podstatné, zamestnajú sa tí, čo majú nízke vzdelanie alebo žiadne. A v konečnom dôsledku poľnohospodárstvo dotvorí ráz krajiny a otvorí ďalšiu oblasť podnikania v agroturistike.Ďalšou devízou, ktorú síce kraj využíva, ale nedostatočne, je turizmus. Zlepšením služieb a zatraktívnením možnosti využívania turisticky atraktívnych miest, ktoré ma kraj v podobe vodných plôch, hôr, ako aj nížin a tiesňav, máme jedinečnú príležitosť na zlepšenie podnikateľského prostredia, čo prinesie ďalšiu zamestnanosť a prílev tržieb, a v neposlednom rade prílev podielových daní.Ako vyplýva z analýzy pri hodnotení výkonnosti jednotlivých krajov, Košický kraj nepatrí medzi uprednostňované kraje, čo sa týka pomoci vlády. Pri požiadavkách na podporu rozvoja sa budeme zameriavať na tie oblasti, ktoré z historického hľadiska dokázali, že sú schopné produkovať výkonnosť. Myslím konkrétne na poľnohospodársku produkciu a najmä zvyšovanie návštevnosti v turistických oblastiach využívaním termálnych vodných zdrojov a vodných plôch. Po skúsenosti v tejto oblasti netreba ísť ďaleko. Inšpiráciu vidím v tatranskej oblasti, ktorá je v posledných rokoch príkladom zvyšovania návštevnosti, a tým aj príjmov. Zjednodušene, ale pritom vážne treba povedať, že práca má prísť za ľuďmi a nie ľudia majú odchádzať za prácou.Táto oblasť bola dlhodobo zanedbávaná. Neviem, prečo tomu je tak, ak väčšina politikov pochádza z východného Slovenska. Na základe toho sme mali byť výkladnou skriňou. No opak je pravdou. Mosty a cesty sa rozpadávajú a ak by na niektorých objektoch bol vykonaný audit, museli by byť dočasne vyradené z prevádzky. Nové vedenie KSK preto bude mať veľmi zlú východiskovú pozíciu z titulu zabezpečenia bezpečnosti ich prevádzky a zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na ich opravu. No neviem, či toto sa bude dať zabezpečiť z eurofondov. Najideálnejším riešením je krytie štátom alebo z vlastných zdrojov, no na toto budeme vedieť odpovedať až v prípade nášho zvolenia. Dnes neviem povedať, o akej výške krytia hovoríme. Bolo by to z mojej strany len teoretizovanie.Problémy v školstve sú podfinancované prevádzkové a materiálne náklady škôl v pôsobnosti KSK, slabé odmeňovanie pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, neukončená optimalizácia siete škôl a nevyrovnaná sieť gymnázií v mestách a regiónoch v pôsobnosti KSK. Sieť stredných odborných škôl nezodpovedá štruktúrou a zameraním hospodárskym záujmom regiónu ani zamestnávateľov, stredné odborné aj učňovské školstvo len čiastočne pripravuje študentov v profesiách, ktoré potrebuje prax. Málo je rozvinuté praktické vyučovanie v podobe tzv. duálneho vyučovania, stredné školy nedostatočne propagujú kvalitné vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie v KSK, čím podporujú odchod študentov do iných krajov Slovenska, resp. zahraničia.Z hľadiska riešení v školstve v budúcom období potrebujeme hľadať možnosti lepšieho finančného ohodnotenia učiteľov, majstrov odborného výcviku a nepedagogických pracovníkov. Treba presadiť polytechnickú výchovu na základných školách pre nadaných žiakov na technické a remeselné profesie. Mám za to, aby sa lepšie ako doteraz propagovali odbory na stredných školách so strategickým významom pre naše hospodárstvo a regióny KSK. Za účelom zlepšenia celého procesu treba otvoriť odbornú diskusiu v školskom a zamestnávateľskom prostredí o tzv. duálnom vzdelávaní. Treba otvoriť problém optimalizácie siete gymnázií a stredných odborných škôl. Pri tomto procese budeme dbať na spoluprácu KSK a miest a obcí ako zriaďovateľov týchto škôl. Celé to zastrešíme možnosťou využitia odborného potenciálu vysokých škôl pri skvalitňovaní podnikateľského prostredia v rámci KSK.Čo sa týka oblasti sociálnych vecí, celý problém vidíme v tom, že náš kraj zápasí s nedostatkom pracovných príležitostí pre mladých ľudí, nedostatkom sociálnych bytov na rozbeh mladých rodín, je tu aj vidina mladých ľudí rýchleho zárobku v ďalekej cudzine. Treba tiež celú problematiku vidieť v tom, že zlyháva spolupatričnosť mladých so starými. Ako keby sa rodičia stávali pre deti príťažou. Z tohto dôvodu je vyvíjaný tlak na zriaďovanie sociálnych zariadení, kde by mohli rodičia dožiť svoju starobu. Toto budem v prípade zvolenia okamžite riešiť. Tak ako som povedal, vytvoríme podmienky pre to, aby sa mladí chceli do nášho kraja - vrátiť, žiť a znova tvoriť. To je jedna z ciest, ako sa popasovať s problémom. Druhá cesta vedie cez zvýšenie príjmov dôchodcov a ľudí, ktorí sa starajú o túto skupinu obyvateľstva, na takú úroveň, aby si aj naši seniori mohli dovoliť 24-hodinovú opatrovateľskú službu, a zvýšenie životného a opatrovateľského štandardu v domovoch sociálnych služieb na takú úroveň, aby umiestnenie v domove nebolo pre dôchodcov postrachom. Toto je však na celoslovenskú diskusiu.Košický kraj susedí s Maďarskom a Ukrajinou. Maďarsko je stabilizovaná krajina zaujímavá tým, že na vysokej úrovni využíva prírodné zdroje na rozvoj turizmu. Väčšina obyvateľov KSK rada navštevuje termálne kúpaliská v Maďarsku, kde sú veľmi dobre zabezpečené služby a vysoká úroveň bazénov. K tomu dobrá gastronómia a nízke poplatky robia túto krajinu atraktívnou. Tu sa treba ísť učiť a získané skúsenosti pretvárať v realitu v našom kraji v oblasti turizmu.Čo sa týka nášho východného suseda, tam je politická a hospodárska situácia nestabilná. No príde čas, keď sa situácia stabilizuje a Ukrajinci si dajú do poriadku svoje záležitosti. A tu vidím veľký potenciál budúcich návštevníkov nášho kraja. Na tento okamžik sa treba pripraviť. Musíme preto skvalitniť naše služby, zatraktívniť ich a vedieť ich predať. No a čo sa týka spolupráce, tú treba rozvíjať. Každá krajina susediaca s KSK má svoju jedinečnosť a tú treba využiť aj v rámci spolupráce.A v prípade využívania eurofondov? Dnes sa prikrývame len takou perinou, na akú máme. No je potrebné vidieť aj možnosť prikryť sa väčšou perinou, a to prefinancovaním dobrých nápadov prostriedkami eurofondov, samozrejme, hospodárne a transparentne.