O podnetoch k občianskemu rozpočtu budú diskutovať Bratislavčania

Bratislava 21. septembra (TASR) - Bratislava aj v roku 2018 vyčlení časť mestského rozpočtu na účely občianskeho rozpočtu. Touto formou mesto Bratislavčanom umožňuje spolurozhodovať o využití časti finančných prostriedkov v oblastiach - doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci. Bratislavčania mali možnosť svojimi podnetmi prispievať do burzy nápadov do 31. augusta. Verejné prerokovanie podnetov sa bude konať 3. októbra o 16.00 h v Galérii Archa na Uršulínskej v Bratislave.informovala TASR Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta. Tí sa vyjadrili k možnosti ich realizácie vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií.vysvetlila Šafáriková.Obyvatelia sa budú môcť zapojiť do hlasovania o víťazných projektoch v priebehu novembra. Projekty, ktoré získajú najviac hlasov, budú zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2018.