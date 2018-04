O podporu zákazníkov Tesca sa uchádzajú stovky komunitných projektov

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10.apríla (OTS) - Mimovládne organizácie spolu prihlásili až 450 projektov na zlepšenie svojej komunity! Novinkou v tomto kole je, že ocenené budú namiesto jedného až tri projekty v každom zo 77 regiónov. Víťazné projekty získajú na prvom mieste 1 300 EUR, na druhom 600 EUR a projekty na treťom mieste budú podporené sumou 300 EUR. Na Slovensku tak Tesco 231 neziskovým organizáciám prerozdelí spolu takmer 170-tisíc EUR. O víťazoch rozhodnú svojím hlasovaním v predajniach Tesca zákazníci už od 7. mája 2018.povedalaV aktuálnom kole je najpopulárnejšia podpora zdravia a športu - až 39 % všetkých žiadostí sa venuje práve tejto oblasti. O podporu vzdelávania sa uchádza 23 % projektov. Trojicu najpopulárnejších kategórií uzatvára rozvoj komunitného života a kultúry, do ktorej sa prihlásilo 16 % projektov. Spoločnosť Tesco dostala prihlášky zo všetkých regiónov celého Slovenska.Projekty pomôžu zlepšiť život v miestnych komunitách rôznymi kreatívnymi prístupmi. Pomocou príspevkovchcú žiadatelia napríklad postaviť detské ihriská, stráviť čas plný nových zážitkov prostredníctvom detských táborov pre znevýhodnené deti, zorganizovať miestne podujatia, športové aktivity či zamerať sa na výsadbu zelene.V nasledujúcich týždňoch budú žiadosti vyhodnotené komisiou v zložení nezávislých odborníkov z neziskového sektora, zamestnancov Nadácie Pontis, spoluorganizátora projektu, a zamestnancov Tesca. Počas hodnotenia experti vyberú tri projekty v každom zo 77 regiónov, ktoré postúpia do hlasovania zákazníkov.zhodnotila grantový program Vy rozhodujete, my pomáhameĎalšie informácie o aktuálnej aj predošlých edíciách programu sú na www.tesco.sk/pomahame. Celková suma udelených grantov od Nadácie Tesco, spoluorganizátora projektu, sa tentoraz vyšplhá do výšky až 170 000 EUR.