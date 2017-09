O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja zabojuje D. Krajcer

Daniel Krajcer (vľavo). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. septembra (TASR) – Daniel Krajcer sa bude uchádzať o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v tohtoročných novembrových voľbách. Je spoločným kandidátom strán Most-Híd, SKOK a Strany zelených. Oznámil to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Politik a bývalý minister kultúry Krajcer o post šéfa BSK bojoval aj pred štyrmi rokmi. Ako tvrdí, s tímom odborníkov pripravili dobrý program, ktorý pomenoval najväčšie problémy Bratislavského kraja a navrhoval riešenia.skonštatoval Krajcer a poukázal pritom na súčasného predsedu BSK Pavla Freša a bývalého primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.Krajcer poznamenal, že bratislavský región je podľa rebríčka tretí najbohatší región v Európskej únii podľa podielu HDP na obyvateľa, no obyvatelia kraja to v reálnom živote veľmi nepociťujú.skonštatoval Krajcer.Bratislava, jej mestské časti, mestá i obce Bratislavského kraja i samotný BSK musia podľa neho spoločne riešiť najväčšia problémy regiónu.uviedol Krajcer. Podporu Mosta-Híd, SKOK a Strany zelených prijal preto, že spoločne vnímajú najväčšie nedostatky Bratislavského kraja a majú jasnú proeurópsku orientáciu.Svoju kandidatúru na post šéfa BSK doteraz oficiálne potvrdil aj poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Droba, bratislavský mestský poslanec a vicestarosta mestskej časti Jarovce Jozef Uhler a predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov Ľubomír Kolárik. Tiež spevák, moderátor a podnikateľ Martin Jakubec, líder neformálnej občianskej platformy Statoční ľudia slobody Rastislav Blaško, starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto i súčasný poslanec Zastupiteľstva BSK Rudolf Kusý a bývalý primátor Bratislavy a exminister školstva Milan Ftáčnik. O post predsedu BSK sa chce uchádzať aj súčasný starosta Vajnôr a zároveň bratislavský mestský poslanec Ján Mrva. Súčasný predseda BSK Pavol Frešo sa tiež bude opätovne uchádzať o tento post v tohtoročných novembrových voľbách.