O post predsedu ČSSD sa budú uchádzať aj generál v zálohe a primátor

Na snímke Bohuslav Sobotka (ČSSD) počas brífingu Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 11. januára (TASR) - Po Janovi Hamáčkovi, ktorý v pondelok prijal nomináciu na post predsedu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), ohlásili svoju kandidatúru ďalšie dve osobnosti, a to bývalý šéf vojenského spravodajstva, brigádny generál v zálohe Miroslav Krejčík a primátor Olomouca, poslanec Antonín Staněk. Vyplýva to z informácií českých elektronických médií.O novom šéfovi ČSSD sa bude rozhodovať vo februári na mimoriadnom zjazde tejto niekdajšej vládnej strany.Krejčík, ktorého vyzvali na kandidatúru kolegovia z miestnej organizácie ČSSD v Unhošti, chce podľa vlastných slov vyviesť stranu zo súčasnej hlbokej krízy. Podľa jeho názoru je v strane zásadne narušená vnútorná atmosféra dôvery a spolupráce a dlho sa sociálni demokrati venujú iba sami sebe či boju o moc namiesto starostlivosti a úsilia o zastupovanie záujmov svojich voličov.Generál by chcel robiť otvorenú a transparentnú politiku v duchu hesla. Krejčík, ktorý je členom ČSSD od roku 2012, by však chcel zmeniť i stanovy strany a posilniť v nej vplyv členskej základne a miestnych organizácií.Staněk považuje za jednu zo svojich výhod fakt, že nepatrí k žiadnemu z názorových prúdov v ČSSD. Sociálna demokracia má podľa jeho slov stále čo povedať spoločnosti, len to musia hovoriť zrozumiteľne dôveryhodní ľudia.Olomoucký primátor, ktorý sa bude usilovať o rozšírenie svojej aktuálnej podpory zo strany troch okresných organizácií ČSSD, chce vyzvať členov strany na jednotu a komunikáciu. Aj keď je od roku 2015 členom predsedníctva strany, nebol súčasťou jej najužšieho vedenia.