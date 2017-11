O post predsedu PSK zabojuje 11 kandidátov

Šarišský hrad v inverznej oblačnosti, vľavo dole v pozadí je mesto Veľký Šariš, okres Prešov. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 1. novembra (TASR) – O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uchádza v sobotňajších (4.11.) voľbách 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 kandidátov, nominant Strany zelených Slovenska Milan Šteiner z Prešova sa svojej kandidatúry vzdal. Šiesti kandidáti majú za sebou jednu politickú stranu, jedného nominovala štvorkoalícia politických strán a štyria kandidáti sú nezávislí. Pre TASR to uviedla zapisovateľka volebnej komisie kraja Mária Lukačíková.Voliči si budú môcť vyberať medzi menami František Bednár z Popradu (Nezávislosť a Jednota), Pavol Gašper z Popradu (nezávislý), Ján Garaj z Prešova (nezávislý), Andrej Gmitter z Bardejova (nezávislý), súčasný predseda PSK Peter Chudík zo Záborského (Smer-SD), Milan Majerský z Levoče (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA), Eduard Markovič z Popradu (nezávislý), Jozef Mihalčin z Vranova nad Topľou (ĽSNS), František Oľha z Prešova (Šanca), Miroslav Škvarek zo Svitu (SNS) a Jozef Šváč z Prešova (Nový parlament).Funkciu predsedu VÚC v Prešovskom kraji vykonáva od vzniku samosprávnych krajov až doteraz iba Peter Chudík.O mandát poslanca zastupiteľstva PSK zabojuje rovných 500 kandidátov. Po registrácii strana Nezávislosť a Jednota odvolala jedného svojho kandidáta, ktorým je František Palka vo volebnom obvode č. 1 v Bardejove. Do krajského parlamentu si v 13 obvodoch budú občania voliť 62 poslancov. Najväčší výber majú voliči v obvode Prešov, kde si môžu vyberať spomedzi 99 kandidátov, najmenej – deväť sa uchádza o priazeň voličov v obvode Medzilaborce. Počet oprávnených voličov nie je v súčasnosti známy, Lukačíková uviedla, že podľa štatistiky počas posledných volieb do Národnej rady SR v roku 2016 bolo v Prešovskom kraji 624.452 oprávnených voličov.Zatiaľ nikto nepožiadal o skoršie otvorenie volebných miestností. Voľby by sa mali začať v celom kraji od 7.00 h a trvať by mali do 22.00 h.K jednej zmene dochádza v súvislosti so sídlom Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod č. 4 v Levoči. Z dôvodu havarijného stavu kotla ústredného vykurovania v budove Okresného úradu na Námestí Majstra Pavla bude volebná komisia sídliť v budove Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského na Kláštorskej ulici v Levoči.