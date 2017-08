O post šéfa TASR má záujem Vladimír Puchala a Marián Tkáč

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Záujem o post generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) prejavili dvaja uchádzači. Prvým je Vladimír Puchala, ktorý je v súčasnosti poverený riadením agentúry, druhým súčasný šéf Matice slovenskej Marián Tkáč. Vyplýva to z výsledkov zasadnutia Správnej rady TASR, na ktorom otvorili obálky s menami záujemcov.Obe obálky podľa predsedu správnej rady Vladimíra Masára prišli v stanovenom termíne, to znamená do piatku 18. augusta.uviedol Masár.Obaja uchádzači tak podľa jeho slov budú pozvaní na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 5. septembra. Na ňom budú prezentovať svoje projekty. Následne z nich správna rada vyberie nového generálneho riaditeľa TASR. Verejné vypočutie sa uskutoční o 11.30 h v zariadení ministerstva kultúry na Bielej ulici číslo 3.Dnes už bývalý generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník oznámil odstúpenie z funkcie 17. júla. Začiatkom augusta nastúpil do funkcie šéfa RTVS. Vedením verejnoprávnej agentúry bol do zvolenia nového riaditeľa poverený riaditeľ stratégie Vladimír Puchala.