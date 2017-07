O post šéfky Nitrianskeho kraja sa bude uchádzať R. Kolenčíková

Na snímke Renáta Kolenčíková. Foto: renatakolencikova.sk Foto: renatakolencikova.sk

Nitra 26. júla (TASR) – Na post predsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude kandidovať aj bývalá krajská tajomníčka Smeru–SD v Nitre Renáta Kolenčíková. Potvrdila, že bude kandidovať ako nezávislá a momentálne zbiera podpisy na podporu svojej kandidatúry. Kolenčíková v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa nitrianskeho mestského zastupiteľstva aj Zastupiteľstva NSK.Kolenčíková sa zviditeľnila kritikou Smeru–SD. V októbri minulého roka svojich niekdajších straníckych kolegov obvinila z korupcie, klientelizmu i nemorálneho správania. Strana Smer-SD podala na Kolenčíkovú trestné oznámenie. Za jej kritikou videl premiér Robert Fico neukojené politické ambície.Svoju kandidatúru na post predsedu NSK doteraz oznámil Milan Belica, zatiaľ jediný predseda kraja od historicky prvých volieb v roku 2001. Kandidovať bude s podporou Smeru-SD. Bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo je spoločným kandidátom opozičných strán Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Nominantom SMK je krajský predseda strany Iván Farkas. Ako nezávislý bude kandidovať Peter Oremus, súčasný poslanec v mestskom i krajskom zastupiteľstve.Kandidatúru zvažuje aj Tomáš Galbavý zo strany Most-Híd, ktorý by však kandidoval ako nezávislý. Na základe rozhodnutia predsedníctva pôjde do regionálnych volieb samostatne aj SNS, ktorá chce postaviť vlastného kandidáta na predsedu kraja. Svojho kandidáta zatiaľ nepotvrdila Ľudová strana Naše Slovensko, podľa neoficiálnych informácií by ním mal byť podpredseda strany Milan Uhrík.