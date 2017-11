O post župana sa v BBSK uchádza 12 kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vo voľbách do vyšších územných celkov, ktoré budú 4. novembra, kandiduje 383 ľudí na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. Toľko ich figuruje v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov pre 13 obvodov BBSK.Ako v stredu pre TASR konštatoval Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK, aktuálne informácie bude mať až vo štvrtok (2.11.), keď zasadne komisia a oboznámi sa s možnými a už poslednými späťvzatiami kandidatúr.O post predsedu BBSK sa uchádza Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), ktorému vyjadrili verejnú podporu Smer-SD, Most Híd, ako aj opozičné SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS a medzi poslednými i Strana zelených, potom Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (politická strana NAJ), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície) a Michal Kantor (Strana zelených Slovenska).Hoci Kökény aj Kantor sa 24. októbra v priamom prenose diskusnej relácie RTVS vzdali svojej kandidatúry na šéfa kraja, doteraz to volebnej komisii BBSK oficiálne neoznámili. Podľa Bahna majú na to čas už iba do štvrtka rána do 7.00 h, o 48 hodín na to sa už totiž otvárajú volebné miestnosti. Ak tak neurobili, respektíve neurobia, vykazujú ich ako kandidujúcich, a to aj napriek tomu, že verejne vyhlásili svoje rozhodnutie vzdať sa. Podobne je to aj v prípade Očovana, ktorého stiahla politická strana NAJ len v pondelok (30.10.).Ako Bahno TASR potvrdil, krajská volebná komisia eviduje do stredy päť oficiálnych späťvzatí kandidačnej listiny na predsedu BBSK, a to v prípade Jozefa Šimka, Viliama Baňáka, Martina Klusa, Ivana Saktora a Stanislava Mičeva. V BBSK na post šéfa kraja pôvodne kandidovalo 17 ľudí.Vo volebnom obvode Banská Bystrica nateraz kandiduje 79 ľudí na osem poslaneckých kresiel, v Banskej Štiavnici sa o jeden mandát uchádzajú ôsmi, v Brezne 43 kandidáti o päť, v Detve 21 osôb o tri mandáty, v Krupine 12 o dva, v Lučenci má o päť poslaneckých kresiel záujem 44 kandidátov, v Poltári sa uchádzajú 13 kandidáti o dve kreslá, v Revúcej 21 o tri, v Rimavskej Sobote 48 kandidátov o šesť miest v krajskom parlamente, vo Veľkom Krtíši 23 o tri, Zvolen má v zastupiteľstve päť "stoličiek", o ktoré sa uchádzajú 38 kandidáti, Žarnovica dve, na ktoré kandidujú deviati a Žiar nad Hronom štyri, na ktoré chcú zasadnúť 24 občania.